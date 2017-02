INFELICI E CONTENTI/ Sul Nove il film con Ezio Greggio e Renato Pozzetto

INFELICI E CONTENTI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Infelici e contenti è il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una commedia brillante di Neri Parenti uscita nel 1992 nata da un'idea del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori e Rodolfo Sonego, quest'ultimo ha lavorato insieme a Parenti anche alla sceneggiatura. Gli attori principali che arrichiscono il cast sono Ezio Greggio, Renato Pozzetto, Marina Suma, Roberto Bisacco, Francesca D'Aloja, Yvonne Sciò e Angelo Bernabucci. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INFELICI E CONTENTI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia inizia a Milano durate la settimana di Ferragosto. Aldo, un uomo paraplegico viene portato dalla moglie Alessandra in una struttura assistita per trascorrere qualche giorno lontano da casa. La donna sta per partire per trascorrere qualche giorno di vacanza con delle amiche e non può accudirlo. Si nota subito che qualcosa non va, Aldo è tranquillo e sereno, è stato lui stesso a spingere Alessandra a riposarsi al mare mentre la donna fa quasi fatica a lasciarlo e sembra nascondere qualcosa. Una suora fa sorgere nell'uomo il dubbio che la moglie possa abbandonarlo nella casa per disabili ma Aldo ci ride su e saluta Alessandra. Per un disguido amministrativo Aldo si ritrova in una camera doppia e non singola. L'uomo non può fare molto e così si ritrova come compagno di stanza Vittorio, un milanese cieco e truffaldino. Nonostante l'handicap Vittorio riesce a ottenere il meglio dalla vita e sopravvive grazie a piccoli affari che fa con della merce contraffatta. Il cieco non ci mette molto a circuire l'ingenuo Aldo e ben presto scopre che il suo compagno di stanza dispone di una discreta somma di denaro. Vittorio gli propone di entrare in società e di accompagnarlo a Sanremo per concludere la vendita di uno stock di prodotti. Dopo qualche esitazione Aldo accetta ma subito si pone l'ostacolo su come arrivare nella cittadina ligure. In aiuto dei due disabili arrivano due belle ragazze, Ornella e Sara. Vittorio non ci pensa due volte ad accettare il passaggio ma nel giro di poche ore le due ragazze si rivelano scaltre ladre e derubano Aldo. I due con mezzi di fortuna arrivano sulla costiera ligure e Aldo chiede ospitalità a casa della sorella. La donna non è molto felice di accogliere i due disabili, la sua casa è piccola e affollata ma accetta. Arrivati finalmente a Sanremo, Aldo viene aggredito da alcuni scagnozzi di un uomo truffato da Vittorio. L'affare dei rolex finisce male e Vittorio si ritrova con un pugno di mosche in mano. L'uomo preso da uno scatto d'ira, mentre si trova vicino al molo, finisce in acqua. Aldo si precipita sulla banchina e nonostante la sua disabilità non esita a buttarsi in acqua per aiutarlo. L'ultima possibilità per i due di avere un tetto sopra la testa è rappresentata dal signor Petrilli. L'uomo è un ricco imprenditore milanese, possiede una bella villa a Sanremo ed è anche il responsabile dell'incidente accaduto anni prima ad Aldo. Ricordandosi della promessa che gli ha fatto, i due si presentano a casa sua. Durante la notte mentre Aldo dorme tranquillo, Vittorio si aggira per la casa e in cucina trova Alessandra, che riconosce dal profumo. La donna gli confessa di essere diventata l'amante di Petrilli e di non voler più tornare dal marito, stanca dei sacrifici fatti. Vittorio non ha il coraggio di dire nulla ad Aldo ma arriva sul molo e sale a bordo della barca di Petrilli e lo aggredisce. Nel finale i due tornano alla casa di cura a Milano e Alessandra va a prendere il marito mentre al telegiornale viene mandato in onda un servizio sull'incidente di Petrilli, che a causa delle ferite è diventato paralitico.

