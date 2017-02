ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Andrea Marcaccini espulso? Alberto Dandolo svela tutto (Oggi, 6 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANDREA MARCACCINI ESPULSO? ALBERTO DANDOLO ANTICIPA TUTTO – Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella dell’Isola dei Famosi 2017 che andrà in onda questa sera su canale 5. In attesa di capire se il maltempo concederà una tregua ai naufraghi e se la seconda puntata andrà regolarmente in onda, a svelare quello che potrebbe accadere ad Andrea Marcaccini, accusato di violenza dall’ex fidanzata, è Alberto Dandolo. Il giornalista, su Dagospia, scrive: “Il modello tatuato e barbuto Andrea Marcaccini domani sera rischia l'esclusione! Avrebbe mentito a Mediaset e alla società di produzione Magnolia circa l'assenza di sue pendenze penali. Il modello infatti è stato circa un anno fa denunciato dalla sua ex fidanzata Daniela De Cosio De Jesus per (presunte) violenze. In queste ore gli avvocati del Biscione e di Magnolia sono riuniti per decidere il da farsi. Di certo la puntata di domani sera sarà incentrata su questa vicenda". Alessia Marcuzzi, dunque, sarà chiamata a gestire una situazione delicata che la produzione, alla vigilia della prima partenza, non conosceva affatto. Andrea Marcaccini, dunque, questa sera scoprirà cosa sta accadendo in Italia e soprattutto il suo destino nel gioco. Sui social, l’opinione pubblica si è divisa in due: da una parte ci sono quelli che chiedono l’espulsione del modello e fashion blogger indipendentemente da come si concluderà la vicenda e, dall’altra, ci sono quelli che si sono schierati con Andrea Marcaccini non credendo alle parole della sua ex fidanzata.

