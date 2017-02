ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Anticipazioni e news: Nathaly Caldonazzo perde le forze e si estranea dal gruppo, finirà in nomination? (oggi, 6 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: NATHALY CALDONAZZO VERSO LA NOMINATION? (OGGI, 6 FEBBRAIO) - Stasera a partire dalle 21.10 circa, andrà in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2017. Il reality show più difficoltoso e avventuroso della televisione italiana, verrà trasmesso da come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi per il terzo anno consecutivo. In studio con la bionda conduttrice, troveremo anche Vladimir Luxuria, tornata al ruolo di opinionista al fianco della Marcuzzi dopo la precedente esperienza con il Grande Fratello. In collegamento con l’Honduras invece, oltre ai naufraghi troveremo anche Stefano Bettarini, nella speranza di poterlo ritrovare più sciolto e meno meccanico del debutto. La prima puntata infatti, ha sollevato non poche critiche ed i naufraghi, anche nelle assolate spiagge del reality, non hanno ancora “compreso” lo spirito del gioco. Nathaly Caldonazzo è la più solitaria dell’Isola degli evoluti e, dopo alcuni faccia a faccia con Nancy Coppola, l’attrice si è lasciata andare ammorbidendosi un poco. La cantante neomelodica però, ha sì evidenziato il cambiamento ma non comprendeva se questo fosse da attribuire alla puntata serale che si avvicinava. Successivamente però, la Caldonazzo ha avuto un forte cedimento ed ha richiesto alla produzione qualcosa da mangiare. Giulio Base però, ha affermato che probabilmente molti naufraghi non hanno compreso lo scopo del gioco ed ha – inevitabilmente – messo dentro anche lei e la sua reazione. Nathaly poi, ha avuto modo di lamentarsi anche di questo aspetto e, siamo sicuri che, tra i focus della puntata, ci sarà spazio anche per il suo atteggiamento molto solitario e indipendente.

