Isola dei Famosi 2017 / Diretta: Dayane Mello bacia Stefano Bettarini. In studio il Nathaliegate. Eliminati e nomination (seconda puntata 6 Febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12, CONCORRENTI, DIRETTA: DAYANE MELLO BACIA STEFANO BETTARINI, IN STUDIO IL NATHALIEGATE (SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Alessia Marcuzzi, anche stasera al timone dell'Isola dei Famosi 2017, accoglie il pubblico di Canale 5 per la seconda puntata della nuova stagione. La conduttrice, che per l'occasione indossa un elegante vestito nero, annuncia che a Cayo Cochino, dove i naufraghi sono attualmente divisi in due gruppi, è finalmente spuntato il sole. Sull'isola dei primitivi, i concorrenti hanno già accesso il fuoco utilizzando mezzi concessi dal format, ma per alcuni vip, stasera, si apriranno le porte dell'Isola del fuoco. Fa il suo ingresso in studio anche Vladimir Luxuria, pronta a presentare quella che definisce "una puntata ricca di contenuti", e si parte subito dal caso Andrea Marcaccini, denunciato dalla sua ex per una storia di maltrattamenti. Ma prima di discutere della questione, la conduttrice si collega con l'Honduras per dare il benvenuto ai naufraghi e per fare gli auguri a Stefano Bettarini, che oggi festeggia il suo compleanno. Ma a far discutere è la pioggia di baci che Dayane Mello riserva all'affascinante inviato, un gesto che in studio non passa inosservato:"Tu puoi flirtare solo con i mosquitos", dice la Marcuzzi a Bettarini, poi continua L'ho vista rinascere Dayane in questo momento". A darle manforte anche Luxuria: "Abbiamo visto Dayane Mello che era molto ritrosa!". Intanto, si discute del Nathaliegate e della nomination di Samantha De Grenet.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12, CONCORRENTI, DIRETTA: ANDREA MARCACCINI A RISCHIO ESPULSIONE, IL CASO DAYANE MELLO (SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Al via seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2017, che fra concorrenti a rischio espulsione, eliminati e nomination, promette davvero una serata di scintille. Ma vediamo qual è l'aria che si respira sui social, a pochi minuti dalla diretta di stasera: "Tutti pronti a godere col grondante #trash dell'#isola? #isoladeifamosi #isola2017", "Perché striscia dura tanto? #isoladeifamosi", "E anche oggi Striscia la notizia finisce domani #isola #isoladeifamosi ". Fra i tanti tweet, c'è anche chi prevede ciò che succederà fra pochi minuti: "Previsioni per la puntata: Ceccherini insegnerà alla scimmia a bestemmiare?", "#isoladeifamosi Spero che Luxuria faccia a pezzi Ceccherini, stasera: una reazione spropositata per un ragnetto che gli camminava addosso!", "Ok dai #adesso tutti #comodi sul #divano a guardare #isoladeifamosi #isola2017 #isola@alessiamarcuzzi". Sui social, il pubblico è pronto a fare il pieno di dettagli, senza dimenticare che stasera uno dei naufraghi potrebbe lasciare per sempre le bianche spiagge dell'Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12, CONCORRENTI, DIRETTA: IN ARRIVO IL "FUOCO"! ELIMINATI E NOMINATION (SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - È tutto pronto per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2017, che si prepara a tornare su Canale 5 con una diretta piena di colpi di scena e di piccole questioni da risolvere. Vedremo i naufraghi impegnati in una serie di sfide tutte molto particolari, ma solo alcuni di loro riusciranno ad evolversi e a raggiungere il nuovo livello del percorso antropologico previsto per questa nuova edizione. Per molti di loro, infatti, si spalancheranno le porte di quella che sarà chiamata Isola del fuoco, mentre i non evoluti dovranno fare i conti con nuove privazioni e stenti, che segneranno il loro percorso in maniera definitiva. Sfide, espulsioni e polemiche saranno al centro di questa nuova puntata, e anche se da qualche giorno a Cayo Cochinos sembra essere tornato il sereno, come dimostra un video pubblicato poche ore fa da Stefano Bettarini, alias Spy Betta, una nuova tempesta potrebbe abbattersi molto presto sulla spiaggia dei vip. Se volete visualizzare il video girato in Honduras poche ore fa dal celebre inviato e fare il punto sulla situazione meteorologica di Cayo Cochinos, potete cliccare qui.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 SECONDA PUNTATA: DIRETTA, SAMANTHA E DAYANE NOMINATE, CHI SARÀ ELIMINATA? (OGGI, 6 FEBBRAIO) - Secondo appuntamento sul piccolo schermo con L'Isola dei Famosi 2017: stasera, lunedì 6 febbraio, Alessia Marcuzzi - dopo la falsa partenza della scorsa settimana, recuperata immediatamente il giorno seguente - guiderà la seconda diretta del reality, approdato con successo alla 12esima edizione. L'Isola evolutiva e il percorso antropologico continueranno, mentre per qualcuno non andrà avanti l'esperienza in Honduras: sono due, al momento, le concorrenti in nomination a L'Isola dei Famosi 2017, e rispondono al nome di Samantha De Grenet e Dayane Mello, entrambe sull'Isola dei Primitivi. Le prime strategie hanno fatto immediatamente capolino sulle spiagge di Cayos Cochinos: la modella brasiliana, confrontandosi con la De Grenet, ha insinuato il dubbio che anche l'amica Nathalie Caldonazzo abbia potuto decidere di votarle contro (quando in realtà il pubblico sa bene che Nathaly ha nominato Nancy Coppola). Nonostante i dubbi di Massimo Ceccherini, Samatha ha dato ascolto alle parole di Dayane, ma cosa succederà se e quando la verità verrà a galla? Il pubblico, in questi sette giorni, è stato chiamato a decidere chi merito di rimanere a L'Isola dei Famosi 2017 e chi invece dovrà andare a casa: pronti a scoprire il verdetto?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 SECONDA PUNTATA: DIRETTA, ANDREA MARCACCINI ESPULSO? - Alessia Marcuzzi, chiudendo la prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017 la settimana scorsa, ha annunciato che la redazione del reality ha in serbo un provvedimento per uno dei naufraghi che sono sbarcati sulle spiagge dell'Honduras. In molti - in attesa della seconda puntata del reality prevista per il prime time di oggi - si sono chiesti chi è finito nel mirino, ma a pochi sono sfuggite le parole dell'ex fidanzata di Andrea Marcaccini comparse sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. La giovane top model messicana Daniela De Jesus ha infatti raccontato di aver subito delle violenze da parte sue, e non è escluso che l'attenzione della presentatrice, e dell'opinionista Vladimir Luxuria, non si focalizzi proprio su questa rivelazione. Sarà proprio Andrea Marcaccini a dover affrontare i provvedimenti che la redazione de L'Isola dei Famosi ha deciso di prendere nei confronti di uno dei concorrenti? Staremo a vedere: la seconda puntata è in programma a partire dalle 21.10 su Canale 5.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 SECONDA PUNTATA: DIRETTA, COSA VERRÀ DOPO L'ISOLA DELLE CAVERNE? - Isola dei Primitivi e Isola delle Caverne: sono questi i due luoghi dove tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi 2017 hanno trascorso l'ultima settimana: stasera, lunedì 6 febbraio, andrà in scena la seconda puntata del reality show di Canale 5 e Alessia Marcuzzi - grazie anche all'ausilio di Stefano Bettarini direttamente in Honduras - illustrerà nuove prove per i concorrenti della 12esima edizione, che dovranno provare a crescere, nel loro percorso evolutivo. Al momento, Raz Degan, Eva Grimaldi, Massimo Ceccherini, Andrea Marcaccini e le due nominate Samantha De Grenet e Dayane Mello sono sull'Isola Primitiva, mentre tutti gli altri occupano un posto sull'Isola delle Caverne. Qui, dunque, il pubblico di Canale 5 potrà ritrovare Moreno, Nathalie Caldonazzo, Giulia Calcaterra (che ha vinto al televoto contro Desirée Popper per guadagnarsi un posto da naufraga), Nancy Coppola, Malena, Giulio Base, Simone Susinna e Giacomo Urtis. Bisognerà dunque scoprire quale sarà la prossima prova organizzata dalla redazione de L'Isola dei Famosi per capire come verranno riorganizzati i luoghi in Honduras: curiosi di scoprire cosa verrà dopo L'Isola delle Caverne? Ci sarà qualcuno che rimarrà sull'Isola dei Primitivi? Staremo a vedere...

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12: ECCO COME È ANDATA LA PRIMA PUNTATA, TRA NOMINATI E TELEVOTO - In attesa di gustarci la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2017, diamo uno sguardo a quello che è successo in breve la settimana scorsa. Sono Dayane Mello e Samantha De Grenet le prime due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2’16 candidate all’eliminazione. La prima ha fatto incetta di voti: sono ben otto, infatti, i naufraghi che la vogliono fuori dai giochi; la showgirl, invece, ha ricevuto solo tre nomination. Le due naufraghe si trovano, ora, sull’Isola dei Primitivi, dove non c’è praticamente nulla. Sebbene avessero superato egregiamente la prova mnemonica Samantha e Dayane sono state destinate all’isola più selvaggia. Con loro ci saranno, guarda caso, i quattro concorrenti che più si sono lamentati nei due giorni che hanno preceduto la prima puntata del reality show: Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi e Raz Degan, ma anche Andrea Marcaccini, il modello siciliano che, invece, ha lavorato sodo sin dall’inizio nonostante le condizioni atmosferiche fossero decisamente sfavorevoli. Chi si è distinto per energia e positività, durante la puntata del 31 gennaio, è senza ombra di dubbio Moreno, che tra una prova e l’altra inventa rime dispensando sorrisi a destra e a manca. È stato un ottimo acquisto per il gruppo anche l’ex velina Giulia Calcaterra, il cui ingresso in gioco è stato decretato dal televoto. La siciliana s’è subito data un gran da fare a Cayo Cochinos, al punto tale da essersi distinta nella prova antropologica con il tempo migliore. Ora si trova sull’isola degli Evoluti, provvista di una capanna e di qualche comfort in più, al fianco di Giulio Base, Moreno, Malena, Simone Susinna, Giacomo Urtis, Nancy Coppola e Nathalie Caldonazzo. Come varieranno gli equilibri?

