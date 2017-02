ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: amicizia e lacrime per Eva e Massimo, lui troppo permaloso o lei troppo sensibile? (oggi, 6 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, EVA GRIMALDI E MASSIMO CECCHERINI: ANCORA LACRIME AMARE PER L’ATTRICE - Questo pomeriggio subito dopo il classico appuntamento con Uomini e Donne, è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la nuova striscia quotidiana in riferimento alle novità de L'Isola dei Famosi 2017: cosa succede in Honduras? I naufraghi sono davvero in condizioni “quasi disperate” e così, mentre Dayane Mello allo stremo delle forze chiede a Raz Degan cosa dovrebbe fare per mantenersi utile, il regista di documentari mantiene sempre inalterato il suo spirito zen. L’isola dei primitivi però, sta mettendo fortemente a dura prova il rapporto di amicizia tra Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini che, durante un altro faccia a faccia ha rimproverato l’amica di prenderlo in giro. Di contro l’attrice, ha faticosamente trattenuto le lacrime per poi piangere in confessionale accusando l’amico di essere un po’ permaloso in quanto, lui prende in giro ma ha delle difficoltà ad accettare dello scerno sulla sua persona. Eva Grimaldi nel frattempo, sembra già molto provata dall’Isola e così ha accusato gli “amici” di portare avanti un gioco eccessivamente maschilista. Non è la prima volta che Massimo Ceccherini provoca il pianto nell’amica in quanto, già durante il corso di un’altra occasione, per via di un ragno addosso, ha fatto versare lacrime amare alla sua amica rispondendole eccessivamente male: cosa succederà stasera? Si evidenzieranno anche queste dinamiche durante il prime time? Il carattere fragile e tenero di Eva però, sta letteralmente facendo innamorare il pubblico da casa e alcuni, anche in maniera scherzosa hanno già condiviso delle gif animate con le sue lacrime in Honduras. Cliccate qui per visualizzare l’ultima.

© Riproduzione Riservata.