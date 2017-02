IL SEGRETO / Anticipazioni puntate italiane e spagnole: tutta Puente Viejo contro il Vescovo, Don Anselmo potrà restare?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: LE PROTESTE A PUENTE VIEJO! - E' tempo di proteste pubbliche nelle trame de Il Segreto, che oggi tornerà nella fascia pomeridiana di Canale 5 dopo l'avvincente puntata serale della domenica. Ci sarà l'occasione per assistere alla preoccupazione degli abitanti di Puente Piejo per le sorti di Don Anselmo, che il vescovo vorrebbe cacciare dal paese seguendo le indicazioni di Don Berengario. Ma i compaesani non avranno nessuna intenzione di rinunciare all'amato sacerdote senza lottare. Per questo si faranno in quattro per convincere il Vescovo a cambiare idea, dimostrando quanto Don Anselmo sia importante per tutti loro. A far parte del gruppo dei critici ci sarà anche Candela, da sempre molto vicina al sacerdote, tanto da essersi occupata di lui nella fase iniziale della sua malattia. La pasticcera si unirà ad Emilia e Alfonso oltre che ai Castaneda al completo, ai Miranar e agli altri fedeli. Ma ciò basterà per evitare questa triste partenza?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA MORTE DI ROGELIA - Le prossime puntate italiane de Il Segreto ci faranno conoscere meglio tutti i personaggi legati in qualche modo ad Hernando Dos Casas. Insieme al suo collaboratore Elias e alla sua protetta Beatriz, scopriremo qualcosa in più riguardo Rogelia, la governante del nuovo arrivato. Risulterà chiaro quanto il loro rapporto sia profondo, al punto che Hernando si fiderà completamente di colei che lo tratterà quasi come un vero e proprio figlio. Ma quale sarà il destino di questa donna? Dovremo aspettarci qualche clamorosa sorpresa sullo stile di Fabiana nella telenovela Una vita? Nulla di tutto ciò accadrà, anche se Rogelia sarà per tutta la sua permanenza a Puente Viejo la più fidata amica e confidente del suo padrone. Sarà infatti l'unica a conoscere il suo vero carattere e soprattutto la motivazione della sua freddezza, che andrà molto indietro negli anni. Purtroppo, la fine di Rogelia non tarderà ad arrivare e ed essa sarà in linea con le macabre abitudini di Aurora Guerra. La governante dei Dos Casas, infatti, verrà spinta giù da una finestra da Damian, il ritrovato e crudele figlio di Hernando. E la sua tragica fine sarà scritta!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 FEBBRAIO: GLI ANARCHICI ALLE PORTE DELLA CITTÀ - L'appuntamento di ieri sera con Il Segreto ha portato su Canale 5 una puntata ricca di novità e di colpi di scena. Si è infatti conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Sol e Candela, che grazie a Lucas e Severo sono riuscite a fuggire dalle grinfie di Eliseo fino a liberarsi di lui in maniera definitiva. Nel corso di una colluttazione, infatti, la giovane Santacruz ha sparato un colpo di pistola riuscendo a colpire il suo perfido marito e salvando la vita del suo amato Lucas. I sospetti di Hernando sulla tragica morte dei Mella continuano a dominare tutte le trame della soap opera. Il nuovo arrivato, infatti, non solo non ha alcuna fiducia in Donna Francisca, che come comprensibile aveva tanto da guadagnare dalla morte dei nuovi proprietari del Jaral, ma non ha alcun interesse a fidarsi di Severo Santacruz, responsabile di non aver mosso un dito per salvare la famiglia Mella dal terribile incendio che li ha uccisi. I Castaneda, intanto, hanno dato il via a un nuovo inizio siglato dall'amore di Alfonso ed Emilia, che oramai hanno messo da parte tutte le incomprensioni degli ultimi mesi, ma qualcosa potrebbe turbare nuovamente la serenità della famiglia, soprattutto ora che Prado ha ricevuto un'offerta di lavoro irrinunciabile. La ragazza, dopo aver cantato una delle sue canzoni preferite, è stata infatti notata da un famoso impresario, che ha chiesto a Ramiro la possibilità di farle frequentare l'accademia musicale. quale sarà la decisione di Prado? Il segreto tornerà anche oggi, come sempre su Canale 5, con una puntata piena di novità. Vedremo Elias, l nuovo arrivato, prendere in mano lo stabilimento dell'acqua dei Mella, ma, allo stesso tempo, gli abitanti del modesto paesino iberico si ritroveranno a fare i conti con l'avanzata degli anarchici. Sarà Raimundo a portare a Puente Viejo le novità sui ribelli, ma nuovi disordini si registreranno proprio in piazza, dove Candela organizzerà una protesta per impedire a Don Anselmo di lasciare la città.

