Isola dei Famosi 2017 / Andrea Marcaccini verrà espulso? I dubbi dei fan sui social (oggi, 6 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E GOSSIP: ANDREA MARCACCINI VERRA' ESPULSO? I DUBBI DEI FAN SUI SOCIAL (OGGI, 6 FEBBRAIO) - L'attenzione maggiore per la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2017 che andrà in onda oggi, lunedì 6 febbraio, è di sicuro diretta verso Andrea Marcaccini. Durante il debutto del reality su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha infatti rivelato che uno dei concorrenti - di cui non ha voluto fare il nome - avrebbe potuto avviarsi già verso l'uscita dello show. In base alle pagine di gossip, sappiamo che le parole della conduttrice sono dirette ad Andrea Marcaccini, per via di alcune denunce sporte dall'ex fidanzata del modello, che riguarderebbero anche il reato di stalking. Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, il concorrente rischierebbe seriamente l'eliminazione, dato che avrebbe nascosto alla produzione i propri precedenti penali. La denuncia risalirebbe inoltre ad un anno fa circa, come da dichiarazione di Daniela De Cosio De Jesus. In queste ore, gli avvocati dell'emittente e della casa di produzione avrebbero raggiunto un accordo per stabilire come procedere. E tutto questo senza considerare che l'Isola dei Famosi 2017 potrebbe non andare in onda come previsto, nel caso in cui appunto non venisse raggiunto un accordo fra le parti. Dopo il maltempo, un'altra tempesta si abbatte sul reality della Marcuzzi, a pochissimi giorni dall'apertura delle acque ai Naufraghi. Intanto, ad avere le idee chiare sembrano essere soprattutto i fan, che in queste ore si sono scatenati sui social per esprimere la propria opinione in merito alla vicenda. Per lo più i commenti sono di scherno, soprattutto nei confronti di Andrea Marcaccini ed una sua presunta futura ospitata nel salotto di Barbara d'Urso, ma anche di polemiche per la strana tempistica dell'intera situazione. Alcuni telespettatori avrebbero infatti notato come la fidanzata di Marcaccini abbia avuto tutto il tempo per informare la produzione di quanto le è successo e che sia strano come sia avvenuto tutto solo non appena iniziato il programma: "Ma la produzione dell'Isola scopre solo adesso che Marcaccini ha un processo in corso per stalking?"; "Ma che casualità, l'ex di Marcaccini si ricorda che la picchiava proprio quando inizia la trasmissione".

© Riproduzione Riservata.