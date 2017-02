Isola dei famosi 2017 / Replica video Mediaset e diretta streaming: espulsi, nomination ed eliminati. Come vedere la puntata oggi, 6 febbraio 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET: COME VEDERE LA PUNTATA - Dove poter vedere la puntata dell'Isola dei famosi 2017? Ovviamente seguendo la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Canale Cinque alle 21.10, oppure dal sito ufficiale di Mediaset in diretta streaming. La puntata vedrà tornare stasera in diretta anche Stefano Bettarini, che la scorsa settimana ha avuto un brutto imprevisto a causa della puntura di insetti tropicali, che hanno reso necessario il suo trasporto all'ospedale. Insomma, sarà una puntata ricca di colpi di scena quella dell'Isola dei Famosi 2017, che sicuramente attirerà molti spettatori curiosi di sapere che sorte avrà Andrea Marcaccini in primo luogo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET: COSA SUCCEDE QUESTA SERA? - Questa sera va in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2017, e sembra che nuove polemiche stanno per sorgere nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Innanzitutto sapremo chi sarà eliminata tra Samantha De Grenet e Dayane Mello, le scorse nominate della prima puntata. Il pubblico però è tutto contro Nancy Coppola, la cantante neomelodica napoletana che ha avuto grandi difficoltà con Nathalie Caldonazzo. Cosa accadrà stasera, vedremo dei nuovi litigi in diretta tra i naufraghi? Incertezza anche sul futuro dell'altro naufrago, Andrea Marcaccini, accusato dall'ex fidanzata di averla picchiata violentemente con calci e pugni. La ragazza lo avrebbe denunciato già dal luglio scorso e Alessia Marcuzzi ha annunciato che la direzione dell'Isola dei famosi 2017 prenderà una decisione in merito alla faccenda il prima possibile. Non essendo una situazione positiva questa per Andrea Marcaccini, chissà se potrà rimanere alle Honduras.

© Riproduzione Riservata.