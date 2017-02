Jenny De Nucci in ospedale/ Operata la 16enne de Il Collegio, Filippo Zamparini le porta i fiori: ecco cosa è successo

JENNY DE NUCCI IN OSPEDALE, ECCO I DETTAGLI SULL'INTERVENTO PER LA SEDICENNE DE IL COLLEGIO - Brutte notizie per i fan de Il Collegio e della bella Jenny De Nucci. La sedicenne limbiatese non ha chiuso in bellezza la sua esperienza tra le mura dell'ex collegio Celana di Caprino Bergamasco ma, sicuramente, ha portato a casa notorietà e successo. Il sipario sul docu reality è calato ormai da un paio di settimane, ma i suoi protagonisti sono ancora molto seguiti sui social dove, proprio qualche giorno fa, la bella Jenny ha postato una foto dall'ospedale in cui è finita per subire un intervento. Da Roma a Firenze, nei giorni scorsi Jenny ha avuto modo di incontrare fan e patiti del cosiddetto esperimento sociale, ma adesso per lei è arrivato il momento di uno stop e tutto per via delle sue tonsille. A quanto pare Jenny ha dovuto subire un intervento che la terrà senza parlare per almeno due settimane ma in questo periodo potrà approfittarne per mangiare gelato e farsi coccolare da amici, parenti ed ex del docu-reality. Tra un piagimone e un bicchiere di gelato alla fragola, Jenny ha ricevuto la visita di Zampa (Filippo Zamparini) che le ha portato dei fiori che lei ha mostrato felice su Instagram postando questa foto, scrivendo: "Zampa che mi porta i fiori in ospedale... l'ho sempre detto io che sei l'uomo della mia vita". Anche lui non sta meglio visto che si è presentato in ospedale con tanto di gesso al braccio. Insomma il Collegio avrà pure portato fortuna a questi ragazzi, ma la salute non li sta assistendo!

© Riproduzione Riservata.