Kirstey Alley / Rischia l’infarto l'attrice di Star Trek? Pesa più di cento chili...

KIRSTEY ALLEY PESA PIÙ DI CENTO CHILI, L'ATTRICE DI STAR TREK A RISCHIO INFARTO? (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Kirstey Alley è sempre stata un'attrice bellissima ma negli ultimi anni, forse complice anche l'avanzare dell'et, sembra si sia un po' lasciata andare con il peso. L'attrice di Star Trek è stata paparazzata proprio recentemente a New York ed è stata vista molto appesantita: pantaloni neri e casacca grigia sopra, c'è chi dice che Kirstey Alley pesi 125 chili e che sia a rischio infarto. Secondo quanto riporta il magazine online Radar, una forte gli avrebbe rivelato che l'attrice rischia di morire se continua a mantenere quel peso. Kirstey Alley era molto dimagrita già lo scorso anno, mentre nel 2010 appariva visibilmente ingrassata, tanto che aveva sfiorato l'obesità e i suoi fan si erano molto preoccupati per lei. Dopo quel periodo la star si era messa a dieta e aveva iniziato ad avere un'alimentazione sana ed equilibrata che, a quanto pare, non è durata troppo a lungo viste le sue ultime immagini.

KIRTSEY ALLEY, ECCO PERCHÉ È INGRASSATA COSÌ TANTO (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - L'anno scorso Kirstey Alley aveva rilasciato un'intervista al magazine People in cui raccontava la sua dieta e il tipo di sport che praticava. Effettivamente dalle sue parole capiamo come mai adesso abbia preso così tanto peso negli ultimi mesi: Kirstey Alley ha raccontato al magazine che la sua dieta prevede un periodo di pausa tra Halloween e San Valentino, dove l'attrice si rilassa e mangia praticamente tutto ciò che vuole. Certo che ne ha presi di chili dall'ultima volta che l'abbiamo vista, e forse questo è anche il motivo per il quale sono diversi mesi che non pubblica nessuna foto sul suo account Instagram ufficiale. Un gran peccato però, non tanto per la forma fisica - la bellezza è relativa - quanto perché dimagrimenti così eccessivi, associati a un altrettanto ingrassamento in quelli dopo non fa affatto bene al cuore e alla salute in generale. Quest'estate la vedremo più magra?

