LA FORZA DEL PERDONO/ Su La5 il film con Kimberly Williams-Paisley e Matt Letscher (oggi, 6 febbraio 2017)

LA FORZA DEL PERDONO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La forza del perdono, il film in onda su La5 oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 21.10. La pellicola americana dal genere biografico è conosciuta anche con il titolo Amish Grace ed è stata prodotta nel 2010 e diretto dal regista Gregg Champion. Il film narra la vicenda che vede come protagonista una comunità Amish, che subisce un attacco di un uomo armato che arriva a uccidere 5 bambine. I personaggi principali vengono interpretati da Kimberly Williams-Paisley, che ha modo di ricoprire il ruolo di Ida Graber, ossia la madre che troverà molte difficoltà a perdonare la famiglia dell'assassino, Tammy Blanchard, Matt Letscher e Fay Masterson. Ma ecco neld ettaglio la trama del film.

LA FORZA DEL PERDONO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film parte con la descrizione della vita all’interno della comunità Amish presa in questione, coinvolta principalmente in attività quotidiane come la preparazione del pranzo della domenica, lavori all’interno del granaio o l'allestimento della sala dove viene tenuta la funzione religiosa della domenica mattina. Qui viene spiegato come mai la comunità Amish si isoli moltissimo dal mondo esterno. In questo momento si ha modo di conoscere alcune bambine che poi verranno coinvolte nei tragici fatti da cui è ispirata la pellicola. La scena cambia e mostra un certo uomo deporre alcuni fiori su una tomba di una bambina morta e sepolta all’interno del cimitero, quest’uomo, ossia Charlie Roberts, un autista di camion utilizzati per effettuare rifornimenti di cisterne di carburante per privati. Nel suo lavoro ha modo di venire a contatto con la comunità Amish diverse volte, e uno dei appartenenti alla medesima comunità chiede come effettivamente si senta dopo la perdita della figlia, non sapendo che l’uomo covi ancora molto dolore e rabbia per l’accaduto. Successivamente vengono anche fatte conoscere la famiglia di Charlie, ossia la moglie Amy e il loro bambino. Durante una giornata di lavoro normalissima, in preda ad un raptus omicida, l’assassino si reca dagli Amish ed entra dentro la scuola armato, prendendo in ostaggio 10 persone, per la maggior parte bambine. Purtroppo la situazione si risolve con 5 ragazzine morte e 5 ferite, e Charlie Roberts morto suicida. A questo punto entra in scena Jill Green, una giornalista della testata giornalistica Webg, che viene mandata ad indagare su tutto ciò che è avvenuto poco prima. I suoi colleghi assediano anche la casa dei familiari degli assassini, in cerca di qualche intervista inedita. In questo momento il padre di Charlie, ossia il signor Taskey, rilascia una dichiarazione pubblica ai giornalisti dove chiede scusa per tutto l’accaduto e manda le più sincere condoglianze alle persone che hanno subito una perdita così grande. In seguito saranno i membri più anziani della comunità Amish insieme al padre di una delle bambine uccide a visitare la famiglia Roberts. In questa occasione hanno modo di comunicare il loro cordoglio per la morte di Charlie, e per dichiarare il loro più sincero perdono. Questa cosa non viene accettata da Ida Graber, che trova moltissime difficoltà a perdonare un gesto così efferato, tanto da arrivare ad odiare la moglie dell’assassino, che si sente molto in colpa. Dopo varie difficoltà però riuscirà a capire come perdonare e andare avanti, e la giornalista del Web capirà come Dio dia modo di perdonare le persone in maniera completa.

