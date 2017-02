LAURA PIRAS/ Il Pm interpretato da Carolina Crescentini ha respinto Giuseppe, si riappacificheranno? (I bastardi di Pizzofalcone, 6 febbraio 2017)

LAURA PIRAS, IL PM INTERPRETATO DA CAROLINA CRESCENTINI HA RESPINTO GIUSEPPE: SI RIAVVICINERANNO? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, 6 FEBBRAIO 2017) - Arrivata alla conclusione, stasera va in onda l’ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone su Rai 1. Laura Piras, interpretata dalla bella Carolina Crescentini, ha cercato di tenere a bada i propri sentimenti per il collega, Giuseppe (Alessandro Gassman), temendo di compromettere il proprio lavoro: nella puntata di questa sera Laura e Giuseppe riusciranno finalmente a riconciliarsi e vivere serenamente il sentimento che li lega? Nella puntata di settimana scorsa, Laura è chiamata dalla Procura di Napoli a sovrintendere alle indagini sull'omicidio di una giovane volontaria di una parrocchia di Pizzofalcone. La Pm riceve anche le pressioni da parte del procuratore affinché la vicenda si chiuda nel più breve tempo possibile. I sospetti ricadono fin da subito su don Michele, un prete di strada forte e coraggioso che però sembra suscitare pochi favori, soprattutto per il suo passato poco limpido. La sera dopo Giuseppe si presenta a casa della donna per cenare insieme. Tra i due c'è grande sintonia, ma lei non vuole affrettare le cose, ma soprattutto vuole che la loro relazione resti privata per non compromettere il loro lavoro. Qualche giorno dopo, Giuseppe torna sull'argomento, si sta innamorando di lei ma la donna continua ad avere un atteggiamento distaccato e scostante e spesso si chiude in se stessa e sembra con la testa da un'altra parte. Le indagini sull'omicidio di Angela proseguono con diversi intoppi. Il parroco ha mentito sul passato della donna, che faceva la prostituta e già conosceva. La Pm interroga un protettore di prostitute che è stato arrestato da Lojacono, ma il criminale non fornisce ulteriori elementi alle indagini. L'omicidio di Angela non sembra riguardare il suo passato e allora si fa strada l'ipotesi passionale. Mentre le indagini proseguono, la relazione tra Laura e Giuseppe continua a essere segreta, i due si vedono solo la sera nelle loro rispettive case. Un mattino però, mentre Giuseppe sta accompagnando Laura a un taxi, è notato da Letizia. La cuoca promette all'ispettore di mantenere il suo segreto ma Giuseppe per paura di allontanare Laura le tiene nascosto quanto accaduto. Quella stessa sera Giuseppe propone a Laura di cenare insieme, ma lei declina l'invito. Mentre si sta svestendo per andare a dormire la donna trova in un cassetto un maglione azzurro e lo indossa. Il maglione è del suo fidanzato, morto qualche tempo prima in un tragico incidente e Laura, visibilmente commossa, si lascia andare ai ricordi e sfoglia un album di fotografie. Il caso sull'omicidio di Angela si conclude con l'arresto di un giovane volontario della chiesa, Marzio. Il ragazzo era innamorato della profuga ma lei non ricambiava i suoi sentimenti. Giuseppe riesce a strappare a Laura la promessa di un'uscita fuori e la donna nonostante qualche perplessità accetta. Mentre sono a pranzo in un ristorante di lusso al tavolo vicino, si siede un collega della Procura. Laura è imbarazzata perché l'uomo è in compagnia di una bella donna che non è la moglie e decide di andare via. Giuseppe fraintende la situazione e la rincorre. L'ispettore accusa Laura di voler solo tutelare la sua carriera e di non amarlo abbastanza. Di fronte alle rimostranze dell'uomo, la donna si arrabbia e decide di troncare la loro relazione. Nella prossima puntata de I bastardi di Pizzofalcone, in onda proprio stasera, i due continueranno a lavorare insieme, ma ci sarà molta tensione. L'imbarazzo per la fine della loro relazione potrebbe far scoprire ai loro colleghi quello che è successo. In passato Aragona aveva avuto dei sospetti ma non c'erano prove concrete. Laura non sembra voler chiudere con il passato e resta aggrappata al suo lutto. La donna però potrebbe ricevere qualche sorpresa da Giuseppe, che finora si è sempre mostrato paziente e comprensivo. Staremo a vedere...

© Riproduzione Riservata.