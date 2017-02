LE BUREAU - SOTTO COPERTURA / Anticipazioni puntata 6 febbraio 2017: Shapur obbliga Marina a fare un viaggio improvviso

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Le Bureau - Sotto copertura, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Pronta a tutto" e "Ritorno a Damasco". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sisteron (Jonathan Zaccaï) prosegue la sua cacccia a Cyclone (Mehdi Nebbou) e decide di raggiungere il porto di Algeri, mentre Nadia (Zineb Triki) viene convinta a rivelare dove avverrà il prossimo incontro con Paul (Mathieu Kassovitz). Più tardi, Marina (Sara Giraudeau) viene prelevata dall'Intelligence locale che la sottopone ad una serie di domande su Shapur Zamani (Moe Bar-El) ed il lavoro per cui l'ha scelta all'università. Nel frattempo, Marie-Jeanne (Florence Loiret Caille) prosegue ad assistere il capo e si accorge che qualcuno ha infilato un documento importante nella sua borsa, che estrae di fronte alla moglie di Henri. Duflot (Jean-Pierre Darroussin) contatta senza successo Malotru (Mathieu Kassovitz), non sapendo che in quel momento ha appena subito un pestaggio, ed insinua che lo consideri meno di lui. Dopo diverse ore trascorse a rispondere a diverse domande, Marina viene prosciolta da ogni accusa. Chehlaoui (Dominic Gould) intanto viene spinto a testimoniare sull'aggressione di Malotru. Dopo essere stato scoperto, Cyclone fa arrestare Nadia come complice del terrorista, in modo che dallo spavento mantenga la bocca chiusa su quanto ha visto. Nadia va nel pallone quando scopre che Paul è stato malmenato e non ha sporto denuncia alla Polizia. Più tardi, cerca di mettersi in contatto con lui, ma senza riuscirvi. Malotru continua a dare la caccia a Pigalle, conosciuto per i suoi metodi poco ortodossi, mentre Marina continua ad essere istruita su come andare avanti con la sua missione. Duflot (Jean-Pierre Darroussin) incontra invece Gherbi (Atmen Kelif), che manifesta il desiderio di ritornare a casa, ma gli viene fatto notare che Algeri potrebbe essere troppo pericolosa per lui, dato che la sua copertura potrebbe essere saltata. Ore dopo, Marie-Jeanne chiede informazioni su Marina e si offre di poterla valutare, in modo da capire a che punto sia dell'addestramento. Jerome (Stéphane Debac) viene invece invitato a non partire per l'Iran, dietro la minaccia che venga fatto del male alla moglie. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, Malotru viene avvisato dalla figlia Prune (Alba Gaïa Kraghede Bellugi) di un uomo che l'ha avvicinata per chiederle informazioni su Paul. Marie-Jeanne (Florence Loiret Caille) teme per la vita della ragazzina, dato il nome che le è stato fatto, ma Malotru lo riferisce ad un caso. Dopo aver trovato Pigalle grazie all'aiuto di un'asta online, Malotru fissa un incontro con Mag (Gilles Cohen) e svuota il sacco su tutto quello che sa riguardo a Marina.

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 6 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "PRONTA A TUTTO" - Attraverso Celine, Nadia riesce ad entrare in contatto con Guillaume, che le chiede immediato rapporto e di proteggere Nadim El Bachir, l'ufficiale dei servizi segreti siriani, particolarmente violenti. A Teheran, Shapur invita Marina ad unirsi a lui a Doha, dove si terrà una grande conferenza sull'acqua. La Dgse deve cogliere l'occasione al volo per reclutare il giovane iraniano, mentre Malotru sfrutta i suoi soliti metodi poco ortodossi per svolgere la sua missione riguardo a Chevalier. EPISODIO 8 "RITORNO A DAMASCO" - Duflot fa visita a Cipro, dove Marina è costretta a trascorrere qualche giorno di vacanza. Cerca di saperne di più riguardo alle relazioni di Shapur, per sapere se incontrerà gli americani a Parigi o Teheran. Debailly continua ad avanzare fino a raggiungere Chevalier, mentre Celine viene chiamata a risolvere una delicata questione. Hanno messo gli occhi sul giornalista tedesco Andreas Schnabel, specializzato nel gossip e con contatti a Daech.

