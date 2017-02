Lucas Peracchi & Silvia Corrias / Viaggio di nozze all'Isola dei Famosi 2017?

LUCAS PERACCHI & SILVIA CORRIAS SI SONO SPOSATI, ORA VIAGGIO DI NOZZE ALL'ISOLA DEI FAMOSI? - Lucas Peracchi e Silvia Corrias si sono sposati: un matrimonio in gran segreto quello dell'ex tronista di Uomini e Donne. E il passo dal colpo di fulmine alle nozze è stato breve, visto che i due si sono conosciuti la scorsa estate, quando il bel Lucas usciva dalla breva ma turbolenta storia con Paola Caruso, la Bonas di Avanti un Altro. Qualche giorno fa l'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram il matrimonio con rito civile con Silvia Corrias: la cerimonia risale al 3 novembre scorso presso il comune di Cadeo. La coppia ha mantenuto privata la notizia, poi al terzo mese di matrimonio Lucas Peracchi ha dedicato una dedica alla moglie. Anziché annunciare in tv l'intenzione di sposarla, il modello ha organizzato le nozze in gran segreto per rispettare il grande sentimento che prova per la compagna. «C'è chi parla di eventuali nozze e chi millanta il grande amore, tutto in televisione…e c’è chi invece fa i fatti ed ha un rispetto talmente grande del suo amore da vivere i momenti privati solo per sé… custodendoli con gelosia. Il tre novembre 2016…esattamente tre mesi fa, ci siamo giurati amore eterno. Ti amo! Sempre più contento di ciò che ci siamo giurati, sei il mio angelo Silvia Corrias» ha scritto Lucas Peracchi su Instagram (clicca qui per vedere il suo post). La coppia conferma, dunque, l'intenzione di tenersi lontana dai riflettori, anche se l'ex tronista presto potrebbe tornare in televisione. La coppia potrebbe presto separarsi, visto che Lucas è considerato il candidato alla sostituzione di Andrea Marcaccini all'Isola dei Famosi 2017: denunciato dall'ex fidanzata Daniela De Jesus per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona, il modello potrebbe essere espulso e sostituto proprio con Lucas Peracchi.

© Riproduzione Riservata.