MALENA MASTROMARINO / Tra critiche e approvazioni, non si perde d’animo. La lite con Nancy Coppola (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: LA LITE CON NANCY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Come era immaginabile un personaggio come Malena, attrice hard all’anagrafe nota come Milena Mastromarino, non è stata immune alle critiche dei protagonisti dell’Isola Famosi 2017. Oltre ad essere stata apostrofata per le sue curve, Malena si è sentita dare dell’egoista da Nancy Coppola: “Tutto ciò che abbiamo qua, va diviso per otto. Non mi piace essere egoista e qualcuno qui è molto egoista, non sopporto chi si dà delle arie e si sente vip”. La napoletana ha voluto sottolineare poi le differenze tra lei e Malena: “Io sono quella della posta accanto, una ragazza disponibile, solare e soprattutto vera”.

MALENA MASTROMARINO, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - L'Isola dei famosi 2017 è partita da pochi giorni e verrà trasmessa sulle reti Mediaset, in particolare con le prime serate in onda settimanalmente su Canale 5. Si tratta della dodicesima stagione per quello che è uno dei reality show più famosi della tv italiana, con la terza conduzione consecutiva affidata ad Alessia Marcuzzi. Fra i protagonisti in gara quest'anno, i cosiddetti naufraghi, c'è anche la pugliese Milena Mastromarino, appena diventata in arte Malena.

MALENA MASTROMARINO, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: IL PRIMO TEST E' STATO SUPERATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Malena, arrivata con gli altri 14 naufraghi presso l'isola Cayos Cochinos in Honduras che li ospiterà per tutta la durata della loro permanenza in gara, si è subito comportata molto bene nella prima evolutiva allestita dal programma. L'attrice hard, infatti, ha totalizzato il terzo miglior tempo dietro a Giulia Calcaterra e Samantha de Grenet in una prova che richiedeva grande capacità di concentrazione e lucidità. Lo scopo di questo primo test, infatti, era di memorizzare sette simboli posti in cima ad una scala e, nel più breve tempo possibile ma in un limite inferiore a 2 minuti, di riporre sette dadi ai piedi della scala nella stessa sequenza. Malena ha subito intuito la difficoltà che si celava dietro a questa prova apparentemente semplice ed infatti, a differenza di altri naufraghi come Raz Degan, che non è riuscito a fare in tempo, ha portato a casa un buon risultato.

MALENA, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: CRITICHE SULLA SUA SILHOUETTE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Naturalmente, oltre all'ottimo risultato conseguito nella prima prova, lo sguardo del gossip non poteva fare a meno di focalizzarsi sulla silhouette di Malena, che ovviamente è apparsa in buona forma fisica ed ha strappato l'attenzione dei maschietti per delle curve genuine e particolarmente attraenti. In effetti Malena non ha mostrato di temere gli occhi del gossip e della critica femminile, anzi, non si è fatta mancare subito una battuta sull'apertura della nuova carriera pornografica e sul suo rapporto sul sesso. Riguardo alla sua nuova attività nel cinema a luci rosse, Malena ha riferito alla stampa di aver girato qualche scena proprio prima della partenza per l'isola ma, ha poi aggiunto, che non ha intenzione di restare a bocca asciutta durante il suo percorso all'isola, soprattutto in presenza di bei ragazzi come quelli in gara. Chiaramente l'eco di queste parole è arrivato subito ai social, dove non sono mancati i commenti ironici da parte dei fans e degli spettatori dell'Isola, ma anche nello studio di Alessia Marcuzzi sono arrivate le prime considerazioni.

MALENA, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: IL GIUDIZIO DI STEFANO BETTARINI(ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - La prima impressione avuta dai giudici, fra cui Stefano Bettarini, è che la forza di volontà e la positività di Malena potrebbero spianarle la strada verso il prosieguo; dall'altra parte, però, rovescio della medaglia si direbbe, è stato fatto presente che un eccesso di confidenza e di autostima soprattutto verso la stampa potrebbe rivelarsi una mossa non appropriata.

MALENA, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: QUESTA SERA RIUSCIRA' A DARE IL MEGLIO DI SE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Questa sera Malena sarà sicuramente impegnata in un'altra delle prove sottoposte ai naufraghi. Probabile appare la scelta di una prova leader o di una prova ricompensa, due tipologie che si differenziano da quella affrontata durante la prima puntata in cui Malena è stata una delle migliori. Oltre a ciò, sarà importante, o forse ancora più fondamentale, per dare seguito alla propria permanenza sull'isola, dimostrare impegno e abnegazione durante il day time, in cui vengono fuori le idee e la capacità di adattamento dei vari naufraghi e soprattutto la disponibilità a lavorare in squadra. Vedremo, dunque, come proseguirà il cammino di Malena, e magari vedremo realmente tenere fede alla sua promessa di spaccare il cocco con il suo lato B.

© Riproduzione Riservata.