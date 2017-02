MASSIMO CECCHERINI/ La lite con Eva Grimaldi e la pesca fortunata (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE E’ IL CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: LA LITE CON EVA GRIMALDI E LA PESCA FORTUNATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini è stato sicuramente uno dei protagonisti più in vista in questa prima settimana dell’Isola dei famosi 2017, che torna stasera su Canale 5 con la seconda diretta. L’attore ha dimostrato di saper dare il suo contributo al gruppo andando a pesca e tornando con il primo pesce pescato in quest’edizione. Non sono mancati però i litigi. Con Eva Grimaldi, con cui ha da subito intessuto un rapporto speciale, sono volate parole grosse e il toscano l’ha addirittura invitata invitata ad andare ad affogarsi. Per fortuna i due hanno fatto pace di lì a poco, suggellando la riconciliazione con un tenero abbraccio e guadagnandosi il soprannome di “Sandra e Raimondo”.

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE E’ IL CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: SBARCA SULL'ISOLA DEI PRIMITIVI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Uno dei protagonisti della prima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda il 31 Gennaio, è stato il concorrente Massimo Ceccherini. All'inizio della trasmissione l'attore toscano ha detto che voleva lasciare il programma, a causa delle difficili condizioni metereologiche che vi erano in Honduras. Ceccherini ha dichiarato di volersi ritirare, perchè sull'isola non si potevano raccogliere i cocchi o mangiare i paguri. Dopo queste dichiarazioni, l'attore ha avuto un breve scontro con l'opinionista Luxuria, quando quest'ultima lo ha accusato di volersi subito arrendere. Alla fine Ceccherini e l'opinionista foggiana si sono riappacificati e Massimo ha detto che rimarrà nel reality, in quanto vuole dimagrire. Successivamente, l'attore ha ascoltato con attenzione la comunicazione della Marcuzzi, secondo cui ci sarebbero state due isole su cui andare a vivere. Ci sarebbe stata l'isola dei primitivi, con acqua e pelli e quella degli evoluti, con caverne e fuoco. In seguito, l'attore toscano ha preso parte alla prova evolutiva, in cui doveva memorizzare una sequenza di simboli. All'inizio della sfida però Ceccherini si è arreso quasi subito e l'attore è stato considerato un primitivo e quindi destinato all'isola dei non evoluti. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Massimo ha partecipato anche alla prova ricompensa. In questa sfida, l'attore toscano si è arreso immediatamente e ha passato tutto il tempo della prova a fare il tifo per i suoi compagni. Durante le nomination, l'attore toscano ha deciso di votare per la modella Dayane Mello. Subito dopo, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha chiesto a Massimo la motivazione del suo voto e Ceccherini ha risposto dicendo che la sua nomination vuole spronare Dayane a darsi da fare di più sull'isola, in quanto la ragazza non fa nulla dalla mattina alla sera. In quel momento Luxuria ha detto che, secondo lei, a Massimo piaceva la modella Dayane Mello, ma l'attore toscano ha ribadito di amare molto la sua compagna, che lo sta aspettando a casa. Alla fine della prima puntata dell'Isola dei Famosi, Ceccherini non è stato molto contento, in quanto è dovuto andare a vivere sull'isola dei primitivi.

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE E’ IL CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: IL SUO SCARSO IMPEGNO NON GIOVA ALLA SUA PERMANENZA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Massimo Ceccherini ha dimostrato di avere un carattere molto arrendevole. L'attore toscano infatti ha dichiarato già di volersi ritirare ed è rimasto sull'isola, solo perchè è stato convinto da Alessia Marcuzzi. Ceccherini ha dimostrato di metterci pochissimo impegno nelle sfide che ha dovuto affrontare, infatti si è arreso quasi subito. Per il suo scarso impegno, è stato naturalmente considerato un non evoluto e dovrà affrontare quindi le dure condizioni di sopravvivenza dell'isola dei primitivi. Il carattere arrendendevole di Ceccherini e il poco impegno potrebbero mettere a rischio la sua permanenza nel reality. Tra i pregi dell'attore toscano, che si sono evidenziati anche nell'ultima puntata, ci sono la simpatia e l'essere sempre allegro. Queste caratteristiche tengono alto il morale del gruppo di naufraghi. Tra i difetti di Ceccherini, ci sono poi la mancanza di impegno e il non essersi preparato fisicamente per affrontare il reality di sopravvivenza.

MASSIMO CECCHERINI, L’ATTORE E’ IL CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: RIUSCIRA' A METTERCI PIU' IMPEGNO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Questa sera, ci si aspetta che Massimo affronti le prove fisiche con scarso impegno, che faccia delle battute divertenti e che abbia delle discussioni con Samantha De Grenet e Vladimir Luxuria. I tre hanno dei caratteri molto forti e sicuramente non mancheranno delle polemiche tra di loro.

