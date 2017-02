MONSTER UNIVERSITY/ Su Rai 2 il film doppiato da Billy Crystal e Steve Buscemi, alla regia Dan Scanlon (oggi, 6 febbraio 2017)

MONSTER UNIVERSITY, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Monsters University, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'animazione americana del 2013 che è stata diretta da Dan Scanlon. Il regista ha lavorato anche al soggetto e alla sceneggiatura insieme a Daniel Gerson e Robert L. Baird con gli effetti speciali sono stati realizzati da Guido Quaroni. Le voci del doppiaggio in lingua inglese sono di Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi, Charlie Day e Dave Foley. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MONSTER UNIVERSITY, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Mike Wazowski sogna di diventare un mostro di tutto rispetto nella sua città animata. Al momento è solo un cucciolo di colore verde e con un grande occhio ma il suo aspetto è tutt'altro che terribile, è quasi adorabile. Il mostro frequenta la scuola elementare e durante una gita alla Monsters & Co., capisce quale sarà il suo futuro, spaventare gli esseri umani per ottenere corrente elettrica. Diventato grande, Mike si iscrive alla Monsters University e fa amicizia con Randy e Sulley, quest'ultimo figlio di una celebrità nell'arte del terrore. Mike è certo che con lo studio e l'impegno riuscirà a ottenere buoni risultati ma i suoi sogni cozzano con la realtà, non fa paura a nessuno. Il giovane durante una prova intercorso distrugge un prezioso trofeo di Abigail Tritamarmo, sua insegnante al corso base di spavento. Il preside per punizione lo espelle dall'università insieme a Sulley, responsabile quanto Mike del disastro. Mike però decide di fare una scommessa con la sua insegnante, parteciperà alle Spaventiadi. La competizione fa scontrare tra loro le più spaventose confraternite dell'università e Mike entra nella Oozma Kappa purtroppo, però manca un elemento e mal volentieri il mostro verde è costretto a gareggiare con Sulley. Tra i due non corre buon sangue perché Mike si sforza di spaventare ma ha un aspetto troppo carino per incutere terrore, l'altro fa paura è talentuoso ma non si impegna. Il gruppo OK riesce a stento a superare la prima prova, poi viene ripescato e tra colpi di fortuna e inaspettati traguardi arriva alla sfida finale. Mike si rivela un grande motivatore e aiuta tutti i componenti del suo team. Sulley per aiutarlo a vincere decide di truccare la gara finale e manomette il meccanismo che simula lo spavento. Mike vince la gara e ottiene l'agognato riconoscimento nel corso di spavento per principianti ma capisce di essere stato ingannato da Sulley. Il povero mostro decide allora di andare nel mondo umano per verificare dal vivo la sua vera capacità di terrorizzare le persone e usa una macchina trasportatrice. Sulley, pentito del suo gesto, lo segue ma i due finiscono per restare intrappolati dall'altra parte. L'unico modo per tornare nel loro mondo e quello di spaventare abbastanza persone in modo da ottenere l'energia sufficiente per ripristinare il teletrasporto. Grazie all'aiuto e alla disciplina imposta da Mike, Sulley da vita a uno spavento senza precedenti che distrugge anche il record della professoressa. I due mostri tornano con grande gloria all'università, grazie a questa esperienza Mike e Sulley hanno capito di essere un'ottima squadra e così una volta conclusi i corsi vanno a lavorare insieme alla Monsters & Co, il primo come motivatore e il secondo come spaventatore professionista.

