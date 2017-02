Manuel Vallicella e Jessica Vella / Uomini e Donne, nasce una nuova coppia? Parla l'ex gieffina

MANUEL VALLICELLA E JESSICA VELLA, UOMINI E DONNE: LE PAROLE DELL'EX GIEFFINA SUL TRONISTA – Con Maria De Filippi impegnata al Festival di Sanremo, dovremo aspettare un po’ prima di conoscere la decisione definitiva di Manuel Vallicella. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne andrà in scena solo la prossima settimana. Sul web, tuttavia, le notizie sul futuro di Manuel Vallicella sul trono sono davvero tante. Il tronista veronese, in difficoltà nell’aprirsi con le corteggiatrici, ha rivelato a Maria De Filippi di volersi prendere del tempo per capire se restare o meno sul trono. Un annuncio che ha spiazzato la conduttrice e i fans che sperano che Manuel cambi idea e continua la sua ricerca dell’amore. Il Vallicella, in caso di addio, spezzerebbe davvero molti cuori. Sono tante le ragazze pronte a corteggiarlo tra le quali spicca anche l’ex gieffina, Jessica Vella, tornata da poco single dopo la fine della sua relazione con Kevin Ishebabi. La sorella di Lidia Vella ha rivelato di provare un interesse per Manuel e di essere pronta a corteggiarlo ma solo non in tv. L’ex gieffina siciliana, dunque, sarebbe pronta a corteggiarlo nella vita di tutti i giorni qualora decidesse di lasciare il trono. Cosa farà dunque Manuel?

MANUEL VALLICELLA E JESSICA VELLA, UOMINI E DONNE: TRA L'EX GIEFFINA E IL TRONISTA C'E' CARMEN – Per conquistare Manuel Vallicella, Jessica Vella deve vedersela con Carmen Rimauro, l'unica corteggiatrice che ha davvero conquistato le attenzioni del tronista. Il percorso sul trono di Uomini e Donne si sta rivelando più difficile del previsto per Manuel Vallicella. Silenzioso, riservato e taciturno, l’ex corteggiatore di Ludovica Valli sta facendo davvero molta fatica nell’aprirsi e raccontare se stesso. Una difficoltà che Manuel non riesce più a gestire anche se la presenza di Carmen Rimauro potrebbe convincerlo a restare sul trono. Carmen, infatti, ad oggi, è l’unica ragazza che è riuscita a smuovere un po’ il tronista e a farlo aprire. Il Vallicella ha ammesso di provare un forte interesse nei suoi confronti e di vedere in lei una vera donna nonostante abbia solo 20 anni. Carmen, da parte sua, si è guadagnata anche il rispetto del tronista decidendo di chiudere subito la conoscenza con Luca Onestini per corteggiare solo il veronese. Tra i due l’attrazione e il feeling sono evidenti. Manuel, dunque, continuerà il suo percorso sul trono sperando d’innamroarsi davvero di Carmen?

© Riproduzione Riservata.