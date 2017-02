Mariana Rodriguez/ Per l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, amore finito con Filippo Di Renzo? Il gossip sul nuovo fidanzato...

Mariana Rodriguez, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha chiuso con Filippo Di Renzo? Nel suo cuore ci sarebbe un altro uomo - Ci sarebbe aria di crisi tra Mariana Rodriguez, ex comncorrente dell'Isola dei famosi, e il fidanzato Filippi Di Renzo. La modella venezuelana, che ben abbiamo conosciuto nel corso della prima edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe un altro uomo nel suo cuore. Lo annuncia il portale Dagospia, dove si legge che la Rodriguez avrebbe lasciato il suo storico fidanzato per un facoltoso e noto uomo della finanza. Come ancora si legge sul noto portale, a presentarglielo sarebbe stato il marito di Patricia Contreras, star della web serie “The Lady” diretta da Lory Del Santo nonchè ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Un'indiscrezione che per ora non trova riscontro, nè positivo nè tantomeno negativo, nella diretta interessata. Mariana e Filippo, dopo un periodo di allontanamento, si sono riavvicinati proprio subito dopo l'uscita della modella dalla Casa del Grande Fratello Vip. In più di un'occasione, infatti, Mariana aveva sottolineato l'importante legame che ancora la teneva vicina all'ex.

Mariana Rodriguez, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, si è lasciata con Filippo Di Renzo? Gli ultimi gossip sulla modella - Subito dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, è scoppiato il gossip su Mariana Rodriguez. Per la modella venezuelana si è infatti parlato di un possibile flirt con Stefano De Martino, prontamente smentito da entrambi. La Rodriguez, in quel caso, ha infatti dichiarato di essere nuovamente legata a Filippo Di Renzo. La loro storia è così ripartita anche se con la voglia di non bruciare le tappe. Quando si è iniziato a parlare di possibili nozze, Mariana è infatti intervenuta per chiarire la situazione. “Sinceramente non so da dove sia saltata fuori questa notizia: io non ho mai detto che mi sarei sposata – è sbottata la modella in un'intervista rilasciata a Mio – Certo un giorno mi piacerebbe, anche se per me il significato del matrimonio va ben oltre un anello o un documento. Lo vedo più come un atto spirituale: due persone decidono di sposarsi, se c’è un feeling interiore”. C'è ora da chiarire se l'indiscrezione di Dagospia rispecchi la reale situazione amorosa della bella Mariana Rodriguez.

