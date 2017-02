NANCY COPPOLA/ Metterà in riga gli altri concorrenti? La lite con Nathaly Caldonazzo (Isola dei famosi, puntata, oggi 6 febbraio)

NANCY COPPOLA, LA LITE CON LA CALDONAZZO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA OGGI 6 FEBBRAIO) - La cantante neo melodica Nancy Coppola è un vero peperino e lo ha già dimostrato in questa prima settimana dell’isola dei famosi 2017, che tornerà in onda questa sera su Canale 5 con la seconda puntata. in questi primi giorni Nancy ha subito esposto il suo disappunto per Malena, accusata di essere troppo egoista in materia di cibo. Ma l’ultima “lite” è quella con Nathaly Caldonazzo: la showgirl ha infatti usato il bagnoschiuma che i naufraghi condividono per lavare una sua t-shirt e la Coppola non ha apprezzato. Guardando la scena dalla spiaggia la cantante neo melodica ha fomentato gli animi dei naufraghi accanto a lei sottolineando che “così non va proprio bene”. Assisteremo presto a un confronto tra Nancy e la Caldonazzo? Gli animi sono sicuramente già molto caldi e lo “scontro” potrebbe addirittura avvenire già stasera.

NANCY COPPOLA, IL BATTIBECCO CON MALENA PER LE NOCI DI COCCO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA OGGI 6 FEBBRAIO) Questa sera nella puntata dell’Isola dei famosi rivedremo Nancy Coppola. Il suo vero nome è Nunzia, ma si fa chiamare Nancy. Nata nel 1986, ha la fama di cantante e di essere la sorella di Gino Coppola, famosissimo cantautore napoletano. È molto attiva sia nel campo della musica che in quello teatrale, ha partecipato a trasmissioni Real Time come "Il Boss delle Cerimonie" e "Napoli Sound". Per quanto riguarda l'isola, Nancy ha conquistato il cuore del pubblico da casa, con la sua semplicità e umiltà d'animo. Durante la prima puntata, i naufraghi hanno messo alla prova le proprie abilità con la sfida evolutiva, gestita da una scimmia: sia i naufraghi che la scimmia stessa hanno dovuto affrontare la prova, una commissione scientifica ha osservato e valutato il tutto e infine messo a paragone le prove dei naufraghi e della scimmia stessa. E Nancy Coppola ha saputo gestire la situazione in maniera egregia. Per quanto riguarda i rapporti con gli atri naufraghi, Nancy cerca di essere equilibrata e positiva verso ognuno dei compagni. Tuttavia, anche nelle migliori delle ipotesi, in qualunque gruppo son presenti diverse affinità, ma anche battibecchi: è il caso del suo rapporto con Malena, durante un’equa spartizione delle noci di cocco. Nancy sostiene che il cibo sia poco, che non è giusto essere egoisti e che bisogna contribuire in maniera solidale. Le ha dato fastidio il gesto di infilare la noce di cocco nel costume, facendo trasparire il possesso del frutto in questione e la mancata volontà di dividerlo.

