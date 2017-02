NATHALY CALDONAZZO/ Nervi tesi coi naufraghi, rischia la nomination? Il furto del bagnoschiuma (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

NATHALY CALDONAZZO, L’ATTRICE E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: VIDEO, IL FURTO DEL BAGNOSCHIUMA E LE CREME “DI CONTRABBANDO” - Nathaly Caldonazzo sembra essere la concorrente più a rischio nomination nella puntata dell’Isola dei famosi 2017 che andrà in onda stasera su Canale 5. In questi primi sette giorni sono stati diversi gli attriti tra la showgirl e i suoi compagni d’avventura: dalla suddivisione del cibo all’uso dei prodotti per il corpo, le occasioni per litigare non sono mancate e potrebbero pesare molto nel momento delle nomination. I naufraghi potrebbero avercela con Nathaly per esempio per il furto del bagnoschiuma, documentato anche in un video pubblicato sul sito del programma: vediamo prima la Caldonazzo versare del bagnoschiuma su una sua maglietta prima di andare a lavarla in mare e poi gli altri concorrenti mentre si lamentano parlottando tra di loro. La prima a far notare che “così non va bene” è Nancy Coppola, facendo riferimento anche a un altro episodio simile. Giulio Base la butta invece sul ridere, fingendo di telefonare ai carabinieri per denunciare il furto (clicca qui per vedere il video). Ma stando ai rumors la showgirl sarebbe addirittura stata accusata dagli altri concorrenti di avere con sè oggetti per la cura del corpo e creme varie che sono state espressamente vietati dalla produzione.

NATHALY CALDONAZZO, L’ATTRICE E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nathaly Caldonazzo, attrice italiana, classe 1969, è una delle concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi. Bella e sensuale, è stata forse tra le più criticate in assoluto dai compagni di gioco se escludiamo le due nominate della settimana Dayane e Samantha. Il gioco è ancora all'inizio ed il tempo per riscattarsi sicuramente non manca, ma le critiche nei confronti della concorrente sono tante e, per adesso, la donna non sembra avere voglia di smentirne alcuna. La donna ha fatto il suo ingresso durante l'ultima puntata del programma (nonché, ufficialmente, la prima) assieme a Raz Degan e Nancy Coppola. E' pertanto indietro di qualche ora rispetto agli altri naufraghi, ma possiamo dire con certezza che quelle poche ore non cambiano di certo la situazione ed è pertanto una concorrente ufficiale dell'isola sin dal primo giorno.

NATHALY CALDONAZZO, L’ATTRICE E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: I CONTINUI LITIGI CON I NAUFRAGHI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nathaly è stata criticata soprattutto per la sua scarsa collaboratività ma anche per l'eccesso di egoismo. Sull'isola la fame è tantissima ma la situazione è purtroppo identica per tutti i concorrenti, bisogna quindi darsi da fare per imparare a gestirla e per saper suddividere le risorse sia equamente con il resto del gruppo che durante il corso della settimana. Il primo scontro per il consumo di cibo, Nathaly, lo ha avuto con la cara amica (anche fuori dal programma) Samantha. Si è poi scontrata in maniera accesissima con Nancy Coppola per dei pezzi di cocco. Nancy non ha gradito il gesto della concorrente, che una volta aperta la sua prima noce di cocco ne ha mangiato un pezzo e messo un altro da parte, nel costume, senza avvisare gli altri. Inoltre, causa fame, Nathaly e Giulia hanno aperto tutti i cocchi a loro disposizione, senza rendersi conto che le risorse sarebbero dovute bastare per un'intera settimana e che sarebbe il caso di centellinare le scorte così da non rischiare di rimanere a secco qual'ora impossibilitati a procacciare il cibo, magari a causa del maltempo che ha segnato la permanenza sull'isola già dal primissimo giorno. Nathaly sembra non accettare le critiche e continua a fare di testa propria.

NATHALY CALDONAZZO, L’ATTRICE E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: RIUSCIRA' AD ESSERE PIU' COLLABORATIVA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Quetsa sera da Nathaly ci si aspetta la voglia di comprendere i propri errori e di riscattarsi o almeno, lo si spera! Per quello che è il background attuale purtroppo la concorrente ha ben poche probabilità di andare avanti nel gioco; il pubblico da casa (secondo quanto espresso attraverso i sondaggi ufficiali messi a bando sul web) non la ama particolarmente ed i suoi compagni di gioco sembrano tollerarla poco. L'isolana ha scampato la scorsa nomination per un quasi pari a pari con Samantha, ma tra lei e Dayane (l'altra nominata della settimana) una dovrà sicuramente lasciare il gioco durante la puntata di questa, motivo per il quale Nathaly rischierebbe di entrare di quasi diritto in nomination. L'atteggiamento poco collaborativo e egoista dell'ultima settimana potrebbe penalizzarla ulteriormente.

