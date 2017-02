NOTORIOUS / Anticipazioni puntata del 6 febbraio 2017: Jake umiliato pubblicamente. E' stato Oscar a tradirlo?

NOTORIOUS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Notorious, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Scomparsi" e "Destini diversi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Oscar (Kevin Zegers) partecipa con un collegamento a distanza allo show riguardo a Levi (Ramon De Ocampo), il suo socio, che accusa in modo velato come possibile responsabile dell'omicidio della moglie. Oscar preme sul fatto che Levi si sia finto un'altra persona per poterlo sedurre e che si è appropriato di parte dei suoi soldi. Poco dopo, vine diramata la notizia della morte di uno studente del college, Jason Moore, una promessa del football. I social si scagliano contro Dax (Zak Henri), il migliore amico della vittima e considerato uno strano da parte di tutti gli adolescenti. Levi invece si presenta nello studio di Jake e rivela di aver scattato la foto che lo riprende con Sarah. Chloe Ewards (Monica Barbaro) chiede poi l'aiuto dell'avvocato per la causa del fratello, che ha un precedente per detenzione di marijuana. Finn (Keean Johnson), un amico dei due ragazzi, rivela di essere stato in casa con Dax e Chloe la notte dell'omicidio e che le persone lo tengono a distanza per via della malattia mentale della madre. Jake decide di assumere il caso, ma la sicurezza iniziale che si tratti di detenzione, si trasforma presto in un'accusa di omicidio. Poco prima della diretta, Jake nota che Julia (Piper Perabo) ha chiamato in studio anche il principale contestatore di Dax. Questo porta i due amici dietro le quinte a vivere un nuovo contrasto, soprattutto perché Chloe è costretta ad allontanarsi dallo show per via delle accuse dell'allenatore Phil Ryder (Dylan Bruno). Il network decide tuttavia che quest'ultimo è quasi un idolo e lo vuole in altre puntate. Più tardi, Ryan (Ryan Guzman) rivela ad Ella (Aimee Teegarden) di essere entrato in terapia e la invita ad uscire a cena, sperando che prima o poi possa rendersene conto. Grazie ad uno stratagemma, due giocatori della squadra di football cercano di svignarsela poco dopo, confermando di essere i responsabili dell'omicidio di Jason. I due ragazzi rivelano di aver ricevuto ordini dall'allenatore Ryder di fare atti di nonnismo contro la vittima. La notizia arriva subito a Julia, che tramite Louise (Kate Jennings Grant) incastra l'allenatore in diretta televisiva. Nonostante questo, Dax rimane ugualmente in prigione come possibile mandante, ma Jake riesce a trovare le prove che incastrano Finn come reale responsabile dell'omicidio. Quella sera, Julia raggiunge Levi dopo aver ricevuto il suo invito a conoscere la verità ed intuisce che in realtà è innamorato del suo socio, ma l'uomo si spara.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 FEBBRAIO, EPISODIO 5 "SCOMPARSI" - Jake affronta un caso che riguarda un vicino di casa: una giovane donna di nome Jenna è incinta di quasi nove mesi ed è una madre surrogata, per conto di una coppia che non ha mai incontrato. I futuri genitori hanno infatti cessato ogni contatto e di effettuare i pagamenti e Jenna teme che sarà costretta a rivolgersi al sistema di adozioni. L'unico contatto che possiede è quella della mediatrice, che si rifiuta tuttavia di rivelare l'identità della coppia. Per quanto riguarda il caso di Sara Keaton, Julia si trova ancora sotto shock perché dovrà testimoniare il suicidio di Levi, ma riferisce al procuratore federale di credere che sia stato lui ad uccidere la moglie di Oscar. In seguito, Julia decide di trasmettere un video in cui Levi accusa Sara di essere un male per il marito ed in cui le assicura che farà di tutto per tirarlo fuori da quella situazione. Intanto, una foto che riprende Jake a letto con Sara arriva alle mani di Oscar, che si trova ancora in carcere. EPISODIO 6 "DESTINI DIVERSI" - La relazione fra Jake e Sara verrà rivelata in diretta televisiva, ma metterà anche in luce un oscuro segreto della donna, mentre l'avvocato sarà sconvolto da altre accuse più fresche. Intanto, la scomparsa di una ragazza di una famiglia ricca rimbalza fra i notiziari, ma Julia dirotterà la sua attenzione verso una vittima che il pubblico conosce a malapena.

