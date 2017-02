Nuovo concorrente Isola dei Famosi 2017 / Andrea Marcaccini squalificato, ecco chi potrebbe sostituirlo

Nuovo concorrente Isola dei Famosi 2017: Andrea Marcaccini squalificato, chi lo sostituirà? - Chi sostituirà Andrea Marcaccini dopo la sua squalifica? All'Isola dei Famosi c'è un nuovo quesito da risolvere riguardante il possibile sostituto del modello ed influencer eliminato a causa di delicate questioni riguardanti la sua ex fidanzata, la modella Daniela De Jesus. Un nome però balza subito in cima alla lista dei possibili candidati: quello di Lucas Peracchi. Non è la prima volta che l'ex tronista di Uomini e Donne viene associato alla possibile partecipazione all'Isola dei Famosi. Già alcuni mesi fa si è parlato di Lucas come un concorrente quasi certo in vista della nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. L'ex tronista, che proprio pochissimi giorni fa ha annunciato di essersi sposato segretamente con la fidanzata Silvia Corrias, è scomparso dai social ormai da alcuni giorni. Un dettaglio che appare essere un nuovo indizio della sua imminente partenza per l'isola dei Famosi.

Nuovo concorrente Isola dei Famosi 2017, Andrea Marcaccini squalificato nella seconda puntata: i possibili sostituti - Se Lucas Peracchi è sicuramente il primo possibile candidato a sostituire Andrea Marcaccini dopo la sua squalifica, ci sono anche altri nomi in gioco, pronti a prendere il suo posto. Si è precedentemente parlato della possibile partecipazione dell'attrice Vittoria Schisano o ancora di quella della bella Giulia De Lellis, nota fidanzata dell'ex tronista Andrea Damante. Le possibilità di vedere la De Lellis nel ruolo di naufraga sembrano essere totalmente nulle, mentre un ultimo rumors lanciato da Alberto Dandolo fa intuire che anche un altro candidato. Potrebbe trattarsi di Renzo Bossi, figlio del noto Umberto, fondatore della Lega Nord. I nomi, insomma, non mancano, anche se è ancora Lucas Peracchi colui che appare più vicino a prendere il posto di Andrea Marcaccini all'Isola dei Famosi 2017. L'identità del nuovo concorrente, tuttavia, verrà svelato solo nel corso della prossima diretta da Alessia Marcuzzi.

