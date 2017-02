O MARE MIO/ Oggi, lunedì 6 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

O MARE MIO, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 6 febbraio 2017) - Stasera, lunedì 6 febbraio 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con O Mare Mio, il nuovo format lanciato dal Nove con protagonista Antonino Cannavacciuolo. Erano infatti quattro le puntate in programma in prima serata, e si sono concluse la settimana scorsa con l'appuntamento ambientato a Porticello, dove lo chef si è nuovamente messo in gioco tra pesca, prodotti del mare e ricette, regalando al pubblico spunti interessantissimi sia di vita che di cucina. Coloro che si sono appassionati a O Mare Mio, in ogni caso, non devono disperarsi: il Nove ha deciso di mandare in onda in replica le quattro puntate suddivise sui due giorni a seguire, martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2017. In particolare, domani verranno trasmessi gli appuntamenti ambientati a Lerici e ad Aci Trezza, e in seguito quelli di Porticello e di Porto Cesareo. Al posto di O Mare Mio, stasera verrà trasmesso il film commedia "Infelici e contenti", con Ezio Greggio e Reanto Pozzetto. L’appuntamento con il format guidato da Cannavacciuolo, nonostante le puntate inedite siamo concluse, rimane dunque fissato a domani.

