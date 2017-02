ONORA IL PADRE E LA MADRE/ Su Iris il film con Ethan Hawke e Philip Seymour Hoffman

ONORA IL PADRE E LA MADRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Onora il padre e la madre è il film in onda su Iris oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola dal genre drammatica che è statat prodotta nel 2007 e che ha visto la regia di Sidney Lumet e che si è basato su un soggetto scritto da Kelly Masterson, professionista che ha curato finanche la sceneggiatura del film. Ottimo il cast di attori, professionisti tra i quali spiccano Ethan Hawke e Philip Seymour Hoffman che interpretano rispettivamente Hank e Andrew Hanson. Il film che è da ascrivere al genere drammatico con connotazioni di thriller, è già apparso sui piccoli schermi del bel paese, e per questo motivo non può essere identificato come una prima televisiva. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ONORA IL PADRE E LA MADRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia si basa sulla vita di Andy Hanson, un immobiliarista della grande mela proveniente da una famiglia facoltosa. L’uomo sempre alla ricerca di denaro a causa dei suoi tanti vizi cerca sempre di arrotondare il suo stipendio, e segue uno stile di vita border line, che di fatto spesso lo porta al limite della miseria. Andy in una di queste fasi della sua vita, al massimo della disperazione progetta un colpo nella gioielleria dei genitori, e coinvolge nell’azione delittuosa il fratello minore, Hank, un essere fondamentalmente buono ma sempre anch’esso alla ricerca di denaro. Hank prima acconsente, ma nell’imminenza della rapina, della quale si deve occupare personalmente, assolda un piccolo criminale della zona non avendo egli stesso il coraggio di effettuarla. I progetti erano che la rapina doveva essere effettuata senza spargimenti di sangue, ma durante l’azione ne scaturisce un conflitto a fuoco, durante la sparatoria Bobby viene ucciso, mentre la madre dei due fratelli viene ferita gravemente, l’anziana donna entrata in coma muore poi su disposizione del marito, che nonostante sia affranto dal dolore fornisce l’autorizzazione ai sanitari per staccare le macchine che tengono in vita la moglie. La trama si basa su quest’azione delittuosa, e lo spettatore viene portato sapientemente all’interno di una marea di drammi prima umani e poi familiari, drammi che portano il fratello maggiore a diventare un incallito omicida durante la sua spasmodica ricerca di denaro. A complicare la situazione interviene il tradimento della moglie di Andy, la bella Gina, che vistasi poco considerata dal marito rivolge le sue attenzioni, anche sessuali, a suo fratello. L’epilogo è drammatico come tutta la storia, con i due fratelli che rischiano di uccidersi tra di loro, e con il padre che nel frattempo conosciuti i mandanti della rapina che ha ucciso di fatto la moglie, che soffoca in ospedale il primogenito, trasportato in coma dopo un conflitto a fuoco con il fratello, che lo aveva visto stramazzare al suolo, colpito da una pallottola esplosa da suo cognato.

