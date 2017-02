OTTAVIA CALABRESE/ Il personaggio di Tosca D’Aquino: in crisi col marito, rivela un debole per Palma (I bastardi di Pizzofalcone, 6 febbraio 2017)

OTTAVIA CALABRESE, IL SUO MATRIMONIO IN CRISI SARÀ MESSO IN DIFFICOLTÀ DALLA PRESENZA DI PALMA? - Ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone, stasera, 6 febbraio 2017 su Rai 1, e ultimo appuntamento con Ottavia Calabrese. Nel commissariato della serie televisiva poliziesca la vice sovrintendente Ottavia Calabrese, interpretata dall'attrice napoletana Tosca D'Aquino, è fra i personaggi principali. La quinta puntata, settimana scorsa, si è aperta con l'omicidio di Angela, una bellissima ragazza nigeriana coinvolta nella attività della comunità ecclesiastica della parrocchia di Don Michele. Il compito di Ottavia è subito quello di scoprire di più sulla giovane vittima. Dopo una ricerca approfondita, Ottavia Calabrese è riuscita a scoprire che la ragazza era immigrata dalla Nigeria e che prima si chiamava Samirah Quambe. In quel momento possedeva un permesso di soggiorno regolare, ma c'era la possibilità che fosse entrata in Italia molto prima senza registrarsi. Poco dopo è stata ritrovata una foto che ritraeva Angela con un ragazzo di colore. Palma, vedendo i tentativi di Ottavia di scoprire di più e degli agenti Marco Aragona e Francesco Romano di catturare il sospettato, decide di far infiltare la Calabrese fra la gente della parrocchia e capire quale fosse il pensiero comune della gente riguardo Don Michele. Proprio il giorno dopo Ottavia si reca in chiesa per ascoltare la Messa e all'uscita dalla funzione comincia a parlare con le donne della parrocchie. Alcune affermavano che fosse un bravo prete, altre dicevano che aveva sempre la scusa pronta per stare sempre in mezzo alle ragazze e che non si poteva presentare un prete che ballava e cantava. Durante la conversazione Ottavia ha scoperto che Don Michele prima era a Caserta, dove era vice-parroco alla parrocchia di Santa Liberata. Subito dopo la donna si connette sul sito ufficiale di Don Michele, dove trova alcune foto molto utili alle indagini, visto che una ritraeva Angela. Questo permette alla polizia di scoprire che la ragazza nigeriana e il parroco Don Michele si conoscevano già da molto tempo e non si erano conosciuti solo alla parrocchia di Napoli. Alla fine della giornata lavorativa, come spesso capita Ottavia Calabrese e Luigi Palma si fermano a chiacchierare del più e del meno. Il vice-questore infatti si è appena trasferito nella nuova casa con il suo cagnolino e Ottavia lo ha aiutato a scegliere alcuni mobili per arredarla. Tuttavia il commissario non ha avuto ancora tempo per svuotare le valigie visto tutto il lavoro che c'era da svolgere in quei giorni. Ne approfitta, quindi, per invitare Ottavia a prendersi un caffè a casa sua e la donna accetta entusiasta, congedandosi subito dopo, dicendo di dover tornare a casa per il freddo. Il commissario asserisce che un inverno così rigido a Napoli non lo vedevano da moltissimo tempo. A quel punto si offre di dare un passaggio alla collega, che però dice di essere andata al lavoro in macchina. Il giorno dopo Ottavia riesce a recuperare la registrazione di un fast food nei pressi della stazione, che testimonia che Jamal non è l'assassino della sorella, visto che aveva dormito tutta la notte lì e dunque non poteva trovarsi sul luogo dell'omicidio. Nella prossima puntata de I bastardi di Pizzofalcone potrebbero esserci novità riguardo al rapporto fra Ottavia Calabrese e Luigi Palma. Il rapporto fra la donna e suo marito, infatti non sembra andare bene e Ottavia potrebbe cedere al debole per Palma, che si rivela invece simpatico e gentile.

