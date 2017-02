Oroscopo 2017 / Paolo Fox previsioni di oggi 6 febbraio 2017: Gemelli, Ariete, Pesci, Capricorno, Bilancia e gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX, LE PREVISIONI DI OGGI 6 FEBBAIO 2017 A LATTEMIELE - Latte e Miele ci regala un nuovo appuntamento con l'Oroscopo 2017 e le previsioni di Paolo Fox. Che cosa ci diranno le stelle per oggi, lunedì 6 febbraio? Ci avviciniamo sempre di più alla primavera e questo vuol dire per molti amore in vista. Ecco perché per esempio i nati dell'Ariete apriranno le porte ai sentimenti, mentre i Capricorno rischiano di rimanere delusi. Anche l'Acquario riprende finalmente a nutrire interesse per le relazioni romantiche, ma farà bene a non portare avanti due storie contemporaneamente. Altri invece, come il Toro, dovranno pensare maggiormente all'aspetto economico, date le spese degli ultimi tempi. I prossimi giorni serviranno anche per recuperare le energie, consiglio che interesserà soprattutto i Pesci, ultimamente molto stanchi. Lo Scorpione dovrà concentrarsi sul mantenere la calma, mentre il Sagittario si ritroverà di nuovo a sognare la libertà, uno degli interessi maggiori dei nati del segno.

Vediamo nel dettaglio le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo 2017: ARIETE - Per i nati del segno è un momento positivo dal punto di vista sentimentale e c'è anche la possibilità di essere attratti da più persone. Indecisione per il futuro nel lavoro: qualcuno deve dimostrare le proprie ragioni. TORO - Mercurio entra nel segno, perciò deve prestare attenzione sotto il profilo economico e finanziario. Si avvicina un periodo di cambiamento in cui sono favoriti i rapporti con gli altri e anche un chiarimento con qualcuno. Non è uno dei cieli migliori, bisogna curarsi di più. GEMELLI - Saturno è ancora in opposizione per il Gemelli, ma arriva un po' di sollievo. Mercurio favorevole porta nuove proposte. Stelle positive in amore. CANCRO - Il Cancro avverte il bisogno di cambiare e cominciare a frequentare nuovi ambienti. Si tratta però di un periodo che mette alla prova ed è necessario fare delle scelte. Tuttavia si può cogliere l'occasione per tagliare i ponti con alcune situazioni che hanno ormai stancato per favorire nuove occasioni. LEONE - Sono in arrivo molte novità per i nati sotto il segno del Leone. Bisogna capire le strategie da usare sul lavoro, mentre sarà un bel cielo per l'amore e per gli incontri. Bisogna mettersi in gioco e dare spazio alle opportunità. VERGINE - C'è un calo fisico per la Vergine. Sul lavoro bisogna mettere da parte l'esperienza e sfruttarla per avere successo nei prossimi mesi. BILANCIA - Sono mesi di attesa per il lavoro della Bilancia. Molti dovranno cambiare una mansione o lavoro. Un po' di indecisione in amore perché si dovrà capire quale sia il partner giusto. Per alcune coppie formate da tempo sono in arrivo delle tensioni legate per lo più a questioni pratiche, molto probabilmente dovute al transito in opposizione di Venere e Marte. SCORPIONE - Per il segno dello Scorpione febbraio sarà un mese importante anche se forse si spenderà un po' di denaro. Le stelle promettono bene in amore e bisogna farsi avanti. Nei prossimi giorni però bisogna mantenere la calma e farsi scivolare le cose addosso. È un periodo in cui ritrova una fase combattiva e alla fine la vittoria è certa. Rapporti privilegiati con il segno del Gemelli. SAGITTARIO - Il Sagittario si apre al mondo per cui anche chi è rimasto troppo chiuso, soffocato, costretto da certe situazioni si libera. Potrebbe chiudere rapporti improvvisamente. Bisogna decidere cosa fare nell'ambito delle proprie capacità. I progetti e le novità non mancheranno. CAPRICORNO - I Capricorno sono convinti che portando avanti un progetto da soli riesce meglio, è abituato a dire per questo la solita frase 'Ci penso io'. In questi giorno però non bisogna affaticarsi. Dal punto di vista sentimentale potrebbe vivere qualche piccola delusione o malinconia. I rapporti in crisi conosceranno tre mesi di forza e contrasto quindi bisogna capire se continuare o meno soprattutto se c'è indecisione. ACQUARIO - L'Acquario può amare. I nati del segno che convivono o sono sposati difficilmente lasciano il partner. Attenzione a non tenere il piede su due staffe. Alcune attese sono minori anche se ogni tanto si registreranno dei momenti di tensione, la vita sorride. PESCI - È stata una domenica pesante per i Pesci, che potrebbero aver affrontato anche delle discussioni. Si entra in un lunedì ancora un po' nervoso, martedì e mercoledì giornate molto interessanti per un Pesci che sta cercando soddisfazioni nel lavoro. Febbraio è un mese che comporta una prova che sarà superata, anche se non mancheranno polemiche e fatica provocate sa saturno sempre dissonante. Attenzione ai piccoli contrasti: non si deve temere chi è invidioso e non ci si deve fermare contando sulle proprie capacità.

