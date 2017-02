PAOLA FERRARI vs DILETTA LEOTTA/ Festival di Sanremo 2017: "Perché l'hanno invitata? Giorgia Cardinaletti è più brava"

FESTIVAL DI SANREMO 2017, PAOLA FERRARI, NUOVO ATTACCO A DILETTA LEOTTA: "PERCHÉ L'HANNO INVITATA? GIORGIA CARDINALETTI È PIÙ BRAVA E ADATTA" - Nessuna retromarcia, anzi Paola Ferrari rilancia l'attacco a Diletta Leotta: la conduttrice ha portato la sua polemica contro la giornalista di Sky al settimanale Chi. L'invito al bel volto sportivo della pay tv satellitare a Sanremo proprio non è andato giù a Paola Ferrari, che ha sfoderato un po' di sano "campanilismo": «C'è tanta gente che lavora in Rai, e non parlo solo di giornalisti, c’è ancora un orgoglio Rai e quindi ci restiamo un po' male» ha dichiarato la conduttrice, secondo cui non si bada ai frutti prodotti dai giornalisti dell'azienda. Non ha perso la sua verve polemica Paola Ferrari, che porta avanti da giorni sui social network la discussione: «La Rai come al solito non rispetta i suoi giornalisti. Uno schifo» aveva twittato. La conduttrice ha precisato di non voler essere invitata a Sanremo, a cui ha partecipato da giornalista, ma di sperare in maggiore spazio per le sue giovani colleghe: «Abbiamo altre giornaliste molto brave, mi piacerebbe che all'Ariston ci fosse anche un volto nostro che è in antitesi come immagine». Ha, quindi, avanzato la candidatura di Giorgia Cardinaletti della "Domenica sportiva", che a Paola Ferrari piace anche perché «ha un approccio diverso dal punto di vista estetico e dell'immagine». Frecciatine pesanti nei confronti di Diletta Leotta, amatissima dal pubblico. La Rai, dunque, per Paola Ferrari doveva fare più squadra ed è stato impossibile per lei nascondere il suo disappunto.

