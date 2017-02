POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso tornerà a discutere del caso di Don Andrea Contin oggi, 6 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 6 febbraio 2017) - Dopo l’appuntamento di ieri, in diretta con Domenica Live, Barbra D’Urso dà il via ad una nuova settimana in compagnia del pubblico di Canale 5: oggi, come di consueto, prenderà il via una nuova puntata di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia mediaset. In attesa di scoprire di quali fatti di cronaca e di spettacolo si occuperà la presentatrice, diamo uno sguardo a quello che è successo lo scorso venerdì. Barbara D'Urso ha cominciato la puntata con un fatto di cronaca: è tornata infatti a concentrarsi sul caso che vede al centro Don Andrea Contin, e non è escluso - viste le ultime novità - che torni sull’argomento anche oggi, magari con nuovi servizi e nuove interviste. Successivamente, l'attenzione si è spostata verso il recente omicidio di Vasto: circa un anno fa, un ragazzo ha avuto un incidente, investendo una donna che successivamente morì. A distanza di un anno Fabio, il marito della donna defunta si è fatto giustizia da solo: proprio recentemente, infatti, Fabio ha sparato ad Italo, già di suo con i sensi di colpa, uccidendolo all'istante. Sempre in ambito della cronaca, si è parlato successivamente della tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio di quest'anno. È avvenuta una valanga che ha colpito l'Hotel di Rigopiano, luogo di ristoro per i turisti che amano lo scii, causando diverse vittime. Tutto ciò a causa delle scosse di assestamento che ancora proseguono dopo i disastrosi terremoti del centro Italia, Amatrice in primis. A Pomeriggio5, hanno parlato i parenti delle vittime, distrutti dal dolore.

