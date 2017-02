PRESADIRETTA/ Anticipazioni del 6 febbraio 2017: i giovani ed il web, divisi fra Hikikomori e popolarità sui social

PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 FEBBRAIO 2017: I GIOVANI ED IL WEB, DIVISI FRA HIKIKOMORI E POPOLARITA' SUI SOCIAL - La prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, si concentrerà sulle inchieste ed i servizi di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona. Come sempre i riflettori verranno puntati su alcuni casi di attualità, ruotando attorno a tre fatti di principale interesse per il nostro Paese. Giulia Bosetti e le telecamere di PresaDiretta faranno una piccola incursione nel mondo dei giovani e giovanissimi, sempre più presenti nel virtuale grazie ai social network, dove domina chi è più popolare. Da Facebook a Instagram, i colossi del web permettono di condurre una vera e propria vita online, ormai diventato trampolino di lancio per l'emergere di nuove star e passaggio essenziale per la nuova era del commercio. E ancora PresaDiretta darà uno sguardo al mondo dei videogames ed all'intrattenimento in generale grazie al Lucca Comics e la Milan Games Week, uno degli eventi principali per sviluppatori e giocatori di tutta Italia ed Europa. Anche in questo caso verranno messi in primo piano i giovani, sempre più vicini alla condivisione di tutti gli aspetti della propria vita. Verrà fatto inoltre un approfondimento ai nuovi disagi vissuti dai nostri adolescenti, spesso più vittime della sindrome di Hikikomori, patologia che spinge i giovani a rinchiudersi nel loro mondo virtuale. Ed infine PresaDiretta ci parlerà della longevità di dispositivi ed apparecchi elettronici in generale. L'obsolescenza programmata causa la rottura di lavatrici, televisori e telefonini nel periodo che non viene coperto dalla garanzia: è una coincidenza o esiste una spiegazione? Si parlerà inoltre dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, il RAEE, una sorta di discarica elettronica in cui destinare i dispositivi potenzialmente dannosi per l'ambiente e che devono seguire un iter ben preciso per poter essere smaltite.

