Pronostico Isola dei Famosi / Anticipazioni, chi viene eliminata tra Samantha De Grenet e Dayane Mello?

Isola dei Famosi, anticipazioni e pronostico: chi esce tra Samantha De Grenet e Dayane Mello? - Chi vince la prima nomination della nuova edizione dell'Isola dei Famosi? Sono due donne ad iniziare questa sfida: la modella Dayane Mello e la conduttrice e showgirl Samantha De Grenet. Una battaglia, quella al televoto, che per ora appare essere abbastanza alla pari e che vede finora in vantaggio, seppur di poco, la De Grenet. La seconda puntata dell'Isola dei Famosi sarà ricca di importanti decisioni. Non sarà solo il televoto che ha come protagoniste la Mello e la De Grenet a tenere il pubblico incollato alla tv, ma anche la questione riguardante Andrea Marcaccini. Il modello e fashion blogger è al centro di una delicata questione che potrebbe costargli il posto tra i naufraghi dell'Isola. Si prevede infatti che Alessia Marcuzzi, prima di dare l'esito del televoto, dedichi una buona parte della puntata alla decisione sulla permanenza di Marcaccini e, nel caso di squalifica del modello, alla presentazione di colui o colei che prenderà il suo posto.

Isola dei Famosi, anticipazioni e pronostico: scontro alla pari tra Samantha De Grenet e Dayane Mello - La seconda puntata dell'Isola dei Famosi non sarà priva di colpi di scena. Lo scontro al televoto tra Samantha De Grenet e Dayane Mello è davvero alla pari, anche se la maggiore notorietà della prima potrebbe essere stato un notevole punto di vantaggio rispetto alla modella brasiliana. Molte, inoltre, sono state le polemiche nei riguardi di Dayane Mello. In tanti sull'Isola hanno lamentato la poca collaborazione finora mostrata dalla modella. "Se avessi mangiato più cocco avrei le energie per fare, ma non ho mangiato e non le ho": ha così motivato la Mello nel daytime andato in onda oggi quando Raz Degan l'ha nuovamente accusata di essere sempre di poco aiuto al gruppo. Proprio questo aspetto potrebbe essere stato un altro punto a sfavore di Dayane Mello: il pubblico potrebbe aver, infatti, poco apprezzato il continuo oziare della modella rispetto a tutti gli altri naufraghi sempre all'opera. Non è comunque da escludere che quella di stasera non sia una vera e propria eliminazione; come gli altri anni potrebbe infatti esserci la nota 'Ultima Spiaggia', dove il presunto eliminato sceglie di vivere da solo una settimana intera.

© Riproduzione Riservata.