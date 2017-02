QUINTA COLONNA/ Anticipazioni puntata 6 febbraio 2017: Paolo Del Debbio si focalizza sul mondo del lavoro

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 FEBBRAIO 2017: FOCUS SUL LAVORO - Paolo Del Debbio è pronto a tornare in scena sul piccolo schermo di Rete 4, alla guida di una nuova puntata di Quinta Colonna. Il conduttore della rete Mediaset - stasera, lunedì 6 febbraio 2017 - concentrerà in particolare l’attenzione sul mondo del lavoro nel nostro Paese, sulle sue sfaccettature più drammatiche e anche su quelle più curiose. Chi sono i ‘nuovi poveri’ e i ‘nuovi ricchi’ d’Italia? Gli ultimi dati Istat annunciano che il tasso di disoccupazione è stabile al 12%: per quanto riguarda invece i giovani i numeri raggiungono il 40.1%. Insieme a Paolo Del Debbio, in studio, non mancheranno ospiti ed esperti pronti a commentarsi numeri e situazioni: verranno affrontate anche storie di italiani che hanno scelto di andare a lavorare all’estero, la cosiddetta fuga delle giovani menti, senza dimenticare il grande problema delle pensioni, di cui si discute moltissimo ultimamente. In alcuni casi, le pensioni che oggi in Italia non sono sufficienti per garantire una vita dignitosa, in altre nazioni sono invece in grado di garantire una vita molto più agiata. L’attenzione di Paolo Del Debbio a Quinta Colonna, infine, si sposterà anche sui giovani della Milano-bene: come sempre, farà capolino Gene Gnocchi e non mancheranno le telecamere del programma, impegnate a Milano, Roma, e all’Isola di Gran Canaria.

© Riproduzione Riservata.