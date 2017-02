RAEE/ Cosa sono? I rifiuti elettrici ed elettronici illegali di tutto il mondo smaltiti in Africa: ecco come (PresaDiretta, 6 febbraio 2017)

RAEE DALL'ITALIA ALL'AFRICA: ECCO COME VENGONO SMALTITI I VECCHI ELETTRODOMESTICI (PRESADIRETTA, 6 FEBBRAIO 2017) - Il progresso ci ha permesso di entrare in contatto con nuove realtà tecnologiche, dove diversi aspetti della nostra vita vengono facilitati grazie alla presenza dei dispositivi elettrici o elettronici. Basti pensare al televisore, al computer, alla lavatrie, ma anche al tostapane ed al rasoio da barba. Molti utensili di uso quotidiano sono elettriche o elettroniche, un dettaglio da non sottovalutare quando si parla di smaltimento rifiuti. La spazzatura elettronica, ovvero i RAEE, i Rifiuti elettrici ed elettronici, devono essere smaltiti seguendo un iter particolare e vengono in parte sovvenzionate da una quota prevista del prezzo d'acquisto, ovvero l'eco contributo. In questo modo si copronono i costi dello smaltimento, ma solo il 35% degli elettrodomestici presenti sul mercato, viene smaltito in modo corretto. E' qui che entrano in scena le discariche illegali, che ci portano fino ad Africa, dove per esempio sorge la discarica di Abobloshi, la più grande al mondo per quanto riguarda i rifiuti elettronici illegali, una vera e propria fabbrica di veleni.

RAEE, RIFIUTI ELETTRICI: DALL'ITALIA ALL'AFRICA ECCO COME VENGONO SMALTITI I VECCHI ELETTRODOMESTICI (PRESADIRETTA, 6 FEBBRAIO 2017) - Il problema dello smaltimento dei rifiuti elettronici riguarda innanzitutto la salute del personale che lavora a stretto contatto con questo tipo di materiale. I rifiuti abusivi di questo genere finiscono tutti in Africa, convogliati da tutti i Paesi del mondo, con sede a Abobloshi, in Ghana. E' qui che lavorano 70 mila persone, fra cui minorenni, che ogni giorno si trovano in contatto con i veleni provocati dai rifiuti elettrici ed elettronici non smaltiti in modo corretto, effetto anche di reazioni chimiche dovute al contatto con diversi componenti. PresaDiretta ci acccompagnerà nella puntata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, all'interno di un viaggio che ci porterà dritti in Africa, per conoscere una delle tante realtà che spesso sfuggono all'occhio attento dei media. Intanto, in Italia continua ad avere un ruolo centrale l'Ecodom, il Consorzio italiano per la gestione dei Raee, che ha registrato un aumento del 21,6% sui ritiri dell'anno 2015 e del 33,6% se si si tengono in considerazione i dati del 2016, come sottolinea La Nuova Ecologia.

