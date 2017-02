RAZ DEGAN/ Digiuna e regala le sue banane facendo il pieno di baci (Isola dei famosi 2017, seconda puntata oggi 6 febbraio 2017)

RAZ DEGAN, L'EX MODELLO NEL REALITY DI CANALE 5: L’ISRAELIANO REGALA LE SUE BANANE E FA IL PIENO DI BACI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - La meditazione di Raz Degan sembra essere la chiave che gli permette di non sentire come gli altri naufraghi la fame che i concorrenti dell’Isola dei famosi 2017 sono costretti a patire. In questi primi giorni in Honduras l’ex modello israeliano si è dato da fare mettendo in campo le sue conoscenze in materia di tecniche di sopravvivenza e si è fatto notare per essersi imposto il digiuno, lasciando ai suoi compagni d’avventura la sua parte di cibo. In particolare è stato molto apprezzato il gesto di Raz di regalare a Samantha de Grenet e Dayane Mello, che non hanno partecipato alla prova leader, le due banane conquistate per aver portato a termine la prova nel tempo limite di 4 minuti. Come ricompensa per aver ceduto i preziosi frutti l’attore ha ricevuto baci e abbracci da parte delle due naufraghe. Il digiuno di Degan ha stimolato l’ironia di Ceccherini, secondo cui la fame potrebbe presto trasformare l’israeliano in un “serial killer”.

RAZ DEGAN, L'EX MODELLO NEL REALITY DI CANALE 5: L'ANIMO RIBELLE DELL'ISRAELIANO SI FA GIÀ SENTIRE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - È da poco cominciata una nuova edizione de "L'isola dei Famosi", il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, e Raz Degan è già entrato nella spirale delle polemiche. Il naufrago ha inaugurato quest’esperienza “sequestrando” un’addetta alla produzione. Dopo i primi 40 minuti della puntata andata in onda lunedì, la produzione ha dovuto rimandare tutto al giorno seguente a causa delle avverse condizioni meteo. I concorrenti hanno quindi trascorso in albergo la nottata, sorvegliati da un’addetta della produzione. Lex modello israeliano ha però pensato di “liberarsi” di ogni controllo chiudendola in uno sgabuzzino. Il giorno seguente durante la puntata Raz Degan si è mostrato molto impertinente nei confronti di Alessia Marcuzzi non rispondendo ripetutamente alle sue domande: non è chiaro se si sia trattato solo di un problema di collegamento ma con la sua aria da santone new age l’attore sembrava molto distante da ciò che stava accadendo attorno a lui. Nei giorni seguenti però Degan ha tirato fuori il suo lato più sensibile commovendosi davanti allo spettacolo di un meraviglioso tramonto ammirato con i suoi compagni di avventura.

RAZ DEGAN, L'EX MODELLO NEL REALITY DI CANALE 5: LE SUE CAPACITÀ DI SOPRAVVIVENZA SARANNO CRUCIALI PER IL GRUPPO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - Paola Barale, ex compagna di Raz Degan, ha voluto augurargli buona fortuna ricordandogli che ora sono davvero fatti suoi, parafrasando una nota pubblicità di cui era protagonista l’israeliano, e in effetti ora l’ex modello dovrà impegnarsi con tutte le sue forze in questa nuova ed intensa esperienza all’Isola dei famosi 2017. A favore di Raz potrebbero giocare le esperienze nei paesi poveri fatte nel corso della sua vita: viaggiando molto, degan si è ritrovato a vivere anche in paesi del Terzo Mondo e lì ha avuto modo di sperimentare uno stile di vita che è sicuramente più simile a quello a cui sono sottoposti i naufraghi piuttosto che a quello a cui sono abituati gli occidentali. Raz ha già dimostrato di non soffrire quanto gli altri il digiuno ed è stato per merito suo che i suoi compagni hanno da subito potuto usufruire di una capanna. Raz è sicuramente ribelle d’indole ma non si tira indietro e le sue capacità di sopravvivenza potrebbero essere molto d’aiuto ai compagni.

br/>© Riproduzione Riservata.