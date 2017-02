RIZZOLI & ISLES 7 / Anticipazioni puntata 6 febbraio 2017: Korsak è pronto ad andare in pensione

RIZZOLI & ISLES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà due nuovi episodi della serie Rizzoli & Isles 7 in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Eterno riposo" e "Ieri, oggi, domani". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a distanza di due anni da un duplice omicidio, Jane (Angie Harmon) prepara tutto per presentarsi al processo contro Damien e discutere le prove, ma si accorge che la prova chiave è stata sottratta dal deposito prove. La giudice concede alla squadra 65 ore di tempo per risolvere il problema, altrimenti sarà costretta a rilasciare l'imputato. Analizzando la scatola in cui si trovava il reperto, Nina (Idara Victor) scopre la presenza delle impronte di Donna Marks (Jamie Gray Hyder), ma il tagliere è già stato bruciato per renderlo inutilizzabile. La ragazza cerca di fuggire e Jane non trova alcun collegamento con Damien, ma grazie a Maura (Sasha Alexander) risale ad un vecchio furto messo in atto dai due complici. Analizzando la vecchia scena del crimine, Jane riesce a trovare delle tracce di sangue che incriminano Damien, convincendolo a rivelare anche il nome del suo complice. In seguito all'aggressione e l'omicidio di un uomo ed il ferimento di un altro, la squadra inizia ad indagare sul caso e si scopre che il sopravvissuto è Edward Dunn (Kristoffer Polaha), l'ex marito di Maura. Il medico lo ha sposato quando era molto giovane ed il matrimonio è durato appena una notte, ma i rapporti fra loro sono rimasti eccellenti. Nel fattempo, Angela (Lorraine Bracco) incontra la figlia di Ron (Gregory Harrison), che le rivela di essere dispiaciuta per ciò che è successo fra lei ed il padre. Dato che Jane non riesce a parlare con Tilly (JoBeth Williams), la madre di Edward, Maura si introduce di nascosto nella camera d'ospedale e scopre che è stato preso di mira dopo aver scoperto una truffa interna alla sua azienda. Intanto, Ron si presenta al locale per parlare con Angela, dopo aver scoperto la verità sul motivo per cui lo ha lasciato e le conferma di amarla. Frankie (Jordan Bridges) invece affronta la madre di Nina, con cui entra subito e stranamente in sintonia. Maura preleva dei documenti importanti dall'appartamento di Edward, dove viene fermata da Tilly, ma proprio in quel momento Jane l'avvisa che le tracce conducono a Noah Brenner (Robert Curtis Brown) come responsabile. Maura rimane coinvolta in una sparatoria nel tentativo di fermare il responsabile e Jane riesce ad arrestarlo appena in tempo. A fine caso, Jane comunica a Maura di aver deciso di accettare il lavoro all'FBI.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 6 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "ETERNO RIPOSO" - La squadra indaga sul ritrovamento di un corpo rinchiuso in una bara in cui si trovava già il cadavere di una donna. Le ricerche condurranno verso la scoperta di uno strano traffico di tumulazioni ad opera di un serial killer, che nasconde le proprie vittime all'interno di feretri di anziani. Intanto, Angela inizia ad accettare il fatto che Jane lavori per l'FBI, mentre Tommy e TJ si spostano nuovamente verso Boston e Maura inizia a fare i turni presso la clinica.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 6 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 12 "IERI, OGGI, DOMANI" - Korsak indaga sul duplice omicidio di un padre ed una figlia che hanno quarant'anni di differenza d'età. Il Sergente ha avuto un appuntamento in passato con la sorella della vittima ed è stato proprio quanto è successo che lo ha ispirato ad intraprendere la carriera in Polizia. La morte del padre lo colpisce tuttavia moltissimo ed annuncia di volersi ritirare in pensione. Nel frattempo, Jane mette fine al supporto di Maura ed Angela, anche se ammette di aver apprezzato le loro azioni. Il medico inizia quindi a pensare alla possibilità di trasferirsi in Francia per un mese per lavorare al suo ultimo libro.

br/>© Riproduzione Riservata.