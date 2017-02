SALEM 3 / Anticipazioni puntata 6 febbraio 2017: Mary si allea con la Sentinella e dichiara guerra a John

SALEM 3,ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Salem 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La strega è tornata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Anne Hale (Tamzin Merchant) inizia a cercare il marito, circondandolo poi con diverse versioni di se stessa, una per ogni stato d'animo che possa convincerlo a rimanere. Cotton (Seth Gabel) intende tuttavia informare Boston di ciò che sta accadendo perché radano al suolo Salem e non intende fermarsi nemmeno di fronte al rischio che lo impicchino per la morte del padre. Sebastian (Joe Doyle) appare subito dopo alla strega e le offre il proprio aiuto: in cambio vuole sapere che cos'è successo a Mary (Janet Montgomery). Una volta saputi i fatti, le annuncia tuttavia che informerà il Signore Oscuro della scomparsa del reverendo. Intanto, Mary è colpita da terrificanti visioni, ma non intende cedere. John (Shane West) le fa tuttavia notare che l'odio che prova nei suoi confronti implica che potrebbe anche amarlo. Il Diavolo impone poi ad Anne Hale di fare qualsiasi cosa per trovare Cotton, data l'influenza che ha sulla popolazione, annunciandole che la farà soffrire in modo atroce se la sua ricerca dovesse fallire. Hathorne (Jeremy Crutchley) ha invece trovato una nuova strada verso il piacere grazie ai poteri di Mercy (Elise Eberle). In città, Isaac (Iddo Goldberg) scopre dalla piccola Dorcas Emma Claire Wynn) che ha visto morire la madre, incatenata da alcuni cittadini che le hanno accusate di essere delle streghe. Isaac riesce poi a trovare la strega al mercato di Salem, mentre Cotton incontra una coppia di puritani e cade nella loro trappola, non sapendo che si tratta di streghe. Nel frattempo, Mary viene tormentata dai ricordi delle morti di cui è responsabile e la Sentinella (Samuel Roukin) le offre un modo per sfuggire alle sue sofferenze. Isaac invece cerca di convincere le ragazze del bordello ad abbandonare l'ala protettiva della strega, mentre John Alden raggiunge la tenda dei francesi e libera la sua fidata assistente. Più tardi, Mrs Stoughton (Meagen Fay) decide di usare la carne di Cotton per preparare qualcuno dei suoi piatti, nel momento stesso in cui il Diavolo decide che il reverendo deve morire. Cotton tuttavia approfitta delle divergenze fra la donna ed il marito per rubare un coltello e pugnalare la coppia, fuggendo poi nei boschi, dove si imbatte in Tituba (Ashley Madekwe). La Sentinella spinge invece Mary a lanciarsi nel vuoto, ma la donna ha capito che non può disobbedire agli ordini di John e lo accusa di essere solo un burattino nelle mani del Diavolo. Nei boschi, Tituba suggerisce a Cotton di rimanere per combattere il maligno e gli rivela che Anne Hale è incinta, facendogli notare che andare a Boston vorrebbe dire rinunciare a vedere il figlio ancora vivo. In quel momento, Mary entra in contatto con le streghe dell'Essex, che credono abbia fallito, ma la donna fa notare loro che il Diavolo ha compiuto un errore lasciandola vivere. E' disposta inoltre a tornare indietro ed a sfruttare la propria forza per distruggere Il Signore Oscuro prima che l'albero della Conoscenza muoia e con esso le streghe e tutto il loro mondo.

SALEM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "LA STREGA E' TORNATA" - Il Diavolo è pronto ad ultimare le proprie torture su Anne Hale, ma Cotton interviene e si consegna di sua spontanea volontà. Reclama anche la sua ricompensa, chiedendo che la moglie venga risparmiata. Intanto, Mary stringe una curiosa alleanza con la Sentinella, che scopre di essere stato tradito dal fratello, in quanto non vuole liberare realmente gli altri fratelli che si trovano negli Inferi. Tituba invece guida Cotton per riprendersi la sua vita, rivelando di essere al servizio del Signore Oscuro e di aver predisposto tutte le pedine per la messa in atto del suo piano. Per conquistare la fiducia dell'Essex, accusa uno degli stregoni antichi di tradimento ed infine rivela a Marty che le streghe le stanno mentendo.

