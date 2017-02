SAMANTHA DE GRENET/ Vola al televoto: rimarrà in Honduras? I dubbi sulla nomination, video (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata oggi 6 febbraio)

SAMANTHA DE GRENET, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: I DUBBI SULLA NOMINATION, VIDEO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Stasera nella seconda puntata dell’Isola dei famosi 2017 sapremo se sarà Samantha De Grenet colei sarà eliminata. Dayane Mello, in nomination con lei, le ha riferito che tra coloro che l’hanno votata c’è anche l’amica Nathaly Caldonazzo e in questi giorni l’incredula showgirl ha cercato di scoprire la verità. Massimo Ceccherini ha provato ad aiutarla riferendole una conversazione avuta con Nathaly: quest’ultima sosteneva di aver votato Nancy. I telespettatori sanno la verità ma la De Grenet ha dovuto tenersi i dubbi a riguardo e si è sfogata davanti alle telecamere: “Mente Nathaly o mente Dayane? Io non ho idea perché tendo a credere alle persone. Mi piacerebbe che mentisse Dayane ma il dubbio su Nathaly rimane”. Clicca qui per vedere il video.

SAMANTHA DE GRENET, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: IL BATTIBECCO CON ALESSIA MARCUZZI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Samantha De Grenet è stata una delle protagoniste assolute della prima puntata de L'Isola dei famosi 2017. La modella e conduttrice italiana fin dalla prima puntata mancata, quella di lunedì 30 gennaio, ha avuto modo di avere un forte battibecco con Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell'Isola. La questione tempo è stata determinante nel primo attacco, diretto, di Samantha De Grenet nei confronti della Marcuzzi, le stesse condizioni meteorologiche che sono state messe in discussione dai molti internauti, i quali hanno dubitato circa la veridicità delle parole della conduttrice, che ha chiuso, dopo un'ora di diretta, la trasmissione poiché impossibilitata a proseguire il collegamento con i naufraghi in Honduras a causa del maltempo. Proprio in occasione della prima puntata del 30 gennaio, tutti i riflettori sono stati per Samantha De Grenet, la quale ha avuto da ridire sulle condizioni estreme che insieme ai suoi compagni di avventura aveva attraversato i primi due giorni sull'isola in condizioni inaccettabili, a suo dire. Parole pesanti, a cui la Marcuzzi ha risposto per le rime. La nota conduttrice Mediaset ha infatti ricordato a Samantha de Grenet che in Italia ci sono molte più persone in difficoltà rispetto a lei e al resto degli isolani, facendo riferimento implicito ai terremotati del Centro Italia, che oltre all'emergenza terremoto stanno affrontando anche quella del maltempo, per via delle eccezionali nevicate che hanno colpito i territori di Umbria e Marche in queste ultime settimane. A rispondere a muso duro a Samantha De Grenet è stata anche Vladimir Luxuria, nuova opinionista del reality show, la quale ha ricordato che durante la sua edizione i naufraghi dovettero subire oltre due settimane consecutive di maltempo.

SAMANTHA DE GRENET, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: LA ''MAESTRINA'' E' ANDATA AL TELEVOTO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella vera prima puntata dell'Isola dei famosi 2017, Samantha De Grenet ha confermato la sua indole di 'maestrina', arrivando nuovamente a criticare quanto accaduto nei primi giorni sull'isola, tanto da finire ben presto nel mirino degli altri naufraghi, anche se non clamorosamente come accaduto invece con Dayane Mello, che è stata votata da quasi tutti i naufraghi. La De Grenet, per via forse del suo carattere schietto e, in apparenza, aggressivo, segno comunque di una personalità molto forte, si è attirata le antipatie di alcuni naufraghi, tra cui Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, che durante la nomination ha fatto il suo nome, motivando la sua scelta con un eloquente 'maestrina'. Per la De Grenet è arrivata, poco dopo, la prima proposta ufficiale di eliminazione. In settimana dovrà scontrarsi con Dayane Mello. Chi delle due avrà la meglio al televoto? Staremo a vedere.

SAMANTHA DE GRENET, E’ LA CONCORRENTE DEL REALITY SU CANALE 5: SARA' LEI AD ESSERE ELIMINATA QUESTA SERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - La nomination con Dayane Mello può essere letta attraverso diverse chiavi. La prima è quella rappresentata dai social. Se a votare fossero soltanto gli utenti maschili, dovremmo aspettarci una vittoria da parte della Mello, vista la sua travolgente bellezza (non che la De Grenet non sia bella, ma la differenza d'età potrebbe incidere sul giudizio degli utenti dei social, specialmente quelli più giovani). Dall'altra parte, se il voto deve essere fatto in base alla personalità di ciascuno dei due concorrenti, crediamo che la sfida possa essere vinta, quasi sicuramente, da Samantha De Grenet, che in questi primi giorni di reality ha dimostrato di essere una delle concorrenti con una personalità più forte rispetto a tutte le altre presenti sull'isola, o almeno è quello che è emerso fino ad oggi.

