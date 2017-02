SANREMO 2017 / Festival news: la kermesse è alle porte, anche le Nuove Proposte pronte a sbarcare in scena (oggi, 6 febbraio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: LA KERMESSE È ALLE PORTE, IN ARRIVO ANCHE LE NUOVE PROPOSTE (OGGI, 6 FEBBRAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 prenderà il via domani martedì 7 febbraio: la kermesse musicale guidata da Carlo Conti è pronta per aprire i battenti, e si partirà proprio con le performance dei primi 11 Big in gara. Durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio 2017, invece, andranno in scena gli altri 11 Big e 4 componenti delle Nuove Proposte, che si sfideranno a due a due provando a guadagnarsi un posto all'interno della finale (per i Giovani, i Big continueranno la gara fino a sabato) di venerdì 10 febbraio. Tra i nuovi talenti che calcheranno il palco dell'Ariston non mancherà Valeria Farinacci, che di recente si è raccontata in esclusiva sulle pagine di Newsly: Valeria parteciperà al Festival di Sanremo 2017 con il brano "Insieme", che porta la firma di Giuseppe Anastasi, musicista e paroliere. "Ho avuto modo di conoscere Giuseppe Anastasi durante un concorso musicale, partecipai e lui era in giuria, e la mia vittoria a questo concorso regionale è avvenuta proprio grazie al suo parere, in palio c'era una borsa di studio per il cet di Mogol e mi sono trovata a lavorare con Giuseppe e Carla Quadraccia, in particolare per il corso interpreti e da lì è iniziata la nostra collaborazione", ha spiegato la concorrente a Newsly. Insieme a lei, sul palco del Festival di Sanremo 2017 ci saranno anche Marianne Mirage, Braschi, Lele, Leonardo Lamacchia, Francesco Guasti, Maldestro e Tommaso Pini. L’ultimo appuntamento insieme a loro è fissato per venerdì 10 febbraio: chi sarà il vincitore?

