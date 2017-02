SIMONE SUSINNA/ Forte e tranquillo, riuscirà a farsi notare? Il gossip smentito su lui e Malena (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

SIMONE SUSINNA E' IL CONCORRENTE DEL REALITY DI CANALE 5: PROVA LEADER, DUE PER IL MODELLO CATANESE MA NIENTE SCONTRO FINALE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Nella prima puntata dell’Isola dei famosi 2017 il modello siciliano Simone Susinna aveva mostrato una grande prestanza fisica, tanto da guadagnarsi i complimenti dell’opinionista Vladimir Luxuria per la forza messa in campo durante una prova. Questi primi giorni con il nuovo regime alimentare dell’Honduras devono aver però fiaccato il catanese, che durante la prova leader effettuata dai naufraghi nei giorni scorsi non ha dimostrato di poter fare affidamento sui propri muscoli come era sembrato nella puntata di debutto. Come i suoi compagni, Susinna doveva risalire il fiume legato ad un anello inserito in una corda ed impugnare un totem. Purtroppo il modello si è fatto battere dal collega Andrea Marcaccini, primo uomo a raggiungere il traguardo, ma ha potuto tornare alla spiaggia con il consistente bottino di ben due banane: questo infatti era il “premio di consolazione” destinato dalla produzione ai naufraghi che avessero eseguito la prova nel tempo limite di 4 minuti.

SIMONE SUSINNA E' IL CONCORRENTE DEL REALITY DI CANALE 5: FORTE E TRANQUILLO, RIUSCIRÀ A FARSI NOTARE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Il modello catanese Simone Susinna è uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2017 e stasera lo ritroveremo su Canale 5 nella seconda diretta di quest’edizione. Nella scorsa puntata Simone ha dimostrato di essere un ragazzo molto forte nelle prove fisiche e di essersi preparato al meglio per affrontare la sua avventura in Honduras. La sua preparazione fisica potrà permettere al concorrente di vincere parecchie prove leader, di essere immune dalle nomination e di poter restare per molto tempo in Honduras ma Susinna dovrà anche lavorare sulle sue relazioni con gli altri naufraghi e trovare un modo per farsi notare dal pubblico. Tra i pregi del modello siciliano, che si sono visti anche nel primo appuntamento con l'Isola dei Famosi, ci sono sicuramente la sua forza e la sua tenacia, grazie alle quali non si arrende mai di fronte alle difficoltà. Tra i difetti del concorrente ci sono invece il suo essere troppo silenzioso e il non voler mai dire ciò che pensa anche quando dovrebbe cercare di esprimere di più il suo parere, senza pensare troppo al giudizio dei suo compagni.

SIMONE SUSINNA E' IL CONCORRENTE DEL REALITY DI CANALE 5: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - La prima puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda il 31 Gennaio 2017 e non il 30, a causa di un forte uragano che ha colpito l'Honduras. Uno dei protagonisti del primo appuntamento con il reality di sopravvivenza è stato il modello siciliano Simone Susinna. All'inizio della puntata del 31 Gennaio, Simone era di cattivo umore in quanto, a causa del maltempo, i primi giorni sull'isola erano stati terribili. Dopo gli incoraggiamenti della conduttrice Alessia Marcuzzi e dell'opinionista Vladimir Luxuria, Susinna ha deciso comunque di continuare la sua esperienza a Cayo Cochinos. Successivamente, il modello ha ascoltato con molta diligenza una comunicazione della presentatrice della trasmissione, secondo cui nell'edizione 2017 del programma ci sarebbero state due isole, quella dei primitivi e quella degli evoluti, in cui i naufraghi avrebbero potuto dormire in delle caverne e avere a disposizione il fuoco. A proposito di questo argomento, Simone ha dovuto affrontare una prova evolutiva. In questa sfida, il modello è stato obbligato a memorizzare una sequenza di simboli. Al termine di questa prova, grazie alle sue abilità mnemoniche Susinna è stato considerato un concorrente evoluto. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda il 31 Gennaio 2017, il modello si è dimostrato molto felice quando Giulia Calcaterra ha vinto il televoto con Desirèe Popper. I due naufraghi infatti sembrano già andare molto d'accordo. Simone si è poi cimentato nella prova ricompensa. Il ragazzo, nel corso di questa sfida, ha dovuto prendere dell'acqua dal mare e buttarla in un recipiente di vetro. Durante la prova, per via del suo grande impegno, il giovane si è guadagnato i complimenti da parte di Luxuria, che ha elogiato il ragazzo per il suo coraggio e per la sua prestanza fisica. Sempre in questa sfida, il modello siciliano si è divertito parecchio quando a Dayane Mello ha avuto un piccolo incidente con la parte superiore del costume da bagno. Alla fine della prova, Susinna ha gioito molto quando con i suoi compagni di avventura è riuscito a vincere quattro stuoie per la notte. Al momento delle nomination, Simone, in quanto concorrente evoluto, ha potuto esprimere la sua votazione in maniera sergreta. Il ragazzo ha quindi comunicato ad Alessia Marcuzzi, lontano dagli altri naufraghi, che la sua nomination era per Nathalie. In seguito, la concorrente Malena ha dichiarato che c'è del tenero tra Dayane e il modello siciliano, ma i due ragazzi hanno smentito. Al termine della prima puntata del reality di sopravvivenza, Simone è stato parecchio contento per non essere stato nominato e ha salutato calorosamente la presentatrice Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria.

