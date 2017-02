STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'Isola dei Famosi, The Departed e Quinta Colonna (lunedì 6 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 6 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, domenica 6 febbraio 2017, la programmazione di Mediaset risulta moltointeressante perchè ricca e varia di proposte. Chi si sintonizzerà con i principali canali di Mediaset, infatti, potrà vedere un famoso reality, in cui dei naufraghi cercheranno di conquistarsi con ogni mezzo la sopravvivenza. Non mancheranno le serie tv poliziesche, programmi calcistici, trasmissioni di attualità e rubriche sul resto delle emittenti Mediaset. Dello spazio verrà dato anche alle repliche di soap opera e ai cartoni animati. Ma scopriamo adesso la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Su Canale 5, andrà in onda alle ore 21.10 un'altra puntata del reality di sopravvivenza L'Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Nel corso della trsmissione, i naufraghi saranno sottoposti a numerose prove, tra cui quella per conquistarsi il fuoco. In seconda serata, sempre su Canale 5, verrà trasmesso alle ore 00.30 il programma Supercinema. Si tratta di una rubrica, che parlerà del mondo cinema nazionale e internazionale. Italia 1 trasmetterà invece dalle ore 21.10, il film The Departed-Il bene e il male, con Matt Damon e Leonardo Di Caprio. In questa pellicola, secondo la guida di Mediaset, un poliziotto infiltrato cercherà di sgominare la banda di un boss, mentre in seconda serata a partire dalle ore 00.15, una nuova puntata del programma calcistico Tiki Taka-Il calcio è il nostro gioco. Nel corso della trasmissione, condotta da Pierluigi Pardo, si parlerà dell'ultima giornata del campionato di calcio italiano e dei principali protagonisti. Su Rete 4, alle ore 21.15 l'appuntamento è con Quinta Colonna. Paolo Del Debbio, conduttore del programma, cercherà di approfondire diverse tematiche riguardanti la situazione politica ed economica italiana, a seguire la rubrica d'attualità Terra!, programma di approfondimento di Toni Capuozzo, che indagherà su varie inchieste attuali. Su La 5, andrà in onda alle ore 21.10 il film biografico La forza del perdono, con la regia di Gregg Champion. Secondo la guida di Mediaset, nella pellicola si cercherà di scoprire chi ha assassinato cinque Amish. Mediaset Extra trasmetterà, alle 21.15, una replica di un episodio della soap opera spagnola Il Segreto. Nel corso della puntata, gli abitanti di Puente Viejo saranno coinvolti in situazioni spacevoli, scatenate dalla perfida Donna Francisca. Su Iris invece dalle ore 21.00, sarà proiettato il film Psycho di Gus Van Sant. Nella trama si indagherà su una serie di omicidi, perpetrati dal proprietario di un motel. Su Italia 2 ci sarà alle ore 21.10 il film drammatico Darkman con Liam Neeson, nella pellicola, uno scienziato sta per scoprire come sintetizzare la pelle umana. Su Top Crime, andrà in onda alle ore 21.10 la puntata Indagine Compromessa del telefilm Bosh. Nell'episodio si indagherà su un caso di suicidio. Boing trasmetterà alle ore 21.20 il cartone Glammys, interamente dedicato al mondo della moda.