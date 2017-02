STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I Bastardi di Pizzofalcone, Monster University e Presadiretta (lunedì, 6 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 6 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai ha organizzato una programmazione non indifferente che riesce a catturare sempre l'attenzione dei suoi telespettaori con le varie proposte fatte dalle emittenti. Sbirciando la lista dei programmi notiamo che òa fiction dal genere poliziesca occupa la prima serata di Rai 1 con Ibastardi di Pizzolfalcone, mentre l'animazione è padrona di Rai 2 apartire dalle 21:00 con Monster University, programma dedicato a tutta la famiglia. Rai 3 invece da spazio al programma di attualità Presadiretta, documentari e serie tv sono le proposte di Rai 4 e Rai 5 mentre un film western viene trasmesso su Rai Movie. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Rai 1 viene proposta la fiction poliziesca I Bastardi di Pizzofalcone, tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, con Alessandro Gassman, Gianfelice Imparato, Tosca D'Aquino, la fiction, narra le storie del commissariato in cui viene trasferito l'ispettore Giuseppe Lojacono, che precedentemente era già stato trasferito dalla Sicilia perché accusato di essere coinvolto in alcuni fatti oscuri. Ma anche quel commissariato ha una storia per nulla edificante. Nella prossima puntata Lojacono indagherà sul rapimento di un bambino, avvenuto durante una gita scolastica presso un museo. In seconda serata va in onda la trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, tratta di svariati temi di attualità, approfondendo le notizie più recenti, dalla politica alla cronaca. Su Rai 2 il film d'animazione Monster University, di Dan Scanlon. Nel film, un piccolo mostro con un occhio solo è deriso da tutti perché non riesce a far spaventare, ma è deciso a diventare uno spaventatore professionista. Una volta cresciuto, infatti, si iscriverà alla Monster University. A seguire il film Viaggio al centro della terra 3D, diretto da Eric Brevig, una sorta di sequel del celebre romanzo omonimo di Jules Verne, un vulcanologo, insieme a suo nipote, trova un libro, dal titolo omonimo a quello di Verne, scritto dal padre del ragazzino, il fratello defunto Max. Decidono, così, di viaggiare in Islanda, seguendo le indicazioni dei misteriosi appunti di Max. Su Rai 3, andrà in onda Presa diretta: Popolari, il programma di reportage sull'attualità, scritto e condotto da Riccardo Iacona, nel programma si parlerà del fenomeno degli youtubers e delle nuove proposte musicali di immediato successo soprattutto tra i giovanissimi, discutendo sulla necessità delle ultime generazioni di accaparrarsi il successo facile tramite il web. In seconda serata il documentario Hitler, la post-verità e il bunker. Il programma ricostruisce notizie storiche e studi recenti riguardo alle indagini sui fatti poco conosciuti che ruotano attorno alla morte di Hitler. Su Rai 4 la serie tv antologica Il caso di O. J. Simpson: American Crime Story, pt. 7. In ogni episodio ricostruisce fatti di cronaca nera o casi giudiziari, tratterà del famoso processo a O. J. Simpson, il campione di football americano, per l'omicidio di sua moglie, di enorme impatto mediatico negli anni '90. Rai 5 propone il documentario storico America tra le righe, sarà un viaggio attraverso lo studio del periodo storico a cavallo tra '800 e '900 delle piantagioni di cotone degli stati del Sud, che ha visto anche la nascita del jazz e del blues. Su Rai Movie sarà trasmesso il film western di Sergio Leone Giù la testa, con Rod Steiger e James Coburn, ambientato, però, alla fine dell'epoca del Far West, nel 1913, in Messico. Un bandito messicano decide di sfruttare l'abilità di un dinamitardo dell'Esercito Repubblicano Irlandese per svaligiare banche, ma la loro storia si intreccerà con le vicende dei rivoluzionari a servizio di Pancho Villa ed Emiliano Zapata. Rai Premium trasmetterà la serata finale del Festival di Sanremo del 1967, in occasione del 50° anniversario della morte di Luigi Tenco morto probabilmente suicida proprio durante la sua partecipazione a quel festival.