STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Salem, Elementary e Le Bureau (lunedì, 6 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 6 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, una programmazione ricca e variegata per gli abbonati della piattaforma satellitare di Sky. Tante serie tv e una buona dose di film per un inizio settimana da passare comodamente in casa, a spiccare tra le serie tv vediamo 'Salem' ed 'Elementary', tra la vasta scelta di film invece troviamo Quentin Tarantino con 'The Hateful Eight'. L'era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri è la proposta fatta da Sky Family e A casa con i suoi è il film in onda su Sky Cinema Passion. Ma dopo questa breve introduzione passiamo al dettaglio della programmazione della serata Sky.

Iniziamo il nostro viaggio nell'universo Sky con Fox, che propone la terza stagione di Salem, interessante serie tv a metà tra horror e thriller. In programma l'episodio 'La strega è tornata': siamo nel 17esimo e a fare ritorno a Salem è uno spettro dal passato, di certo non in visita di cortesia. A seguire un'altra serie dai tratti dark come Sleepy Hollow, giunto alla sua quarta stagione con la prima puntata proprio della nuova stagione, intitolata 'La cripta'. Protagonista il cavaliere Ichabood che – risvegliatosi quasi tre secoli dopo la sua morte – è ancora impegnato nelle sue particolari e soprannaturali indagini. Fox Crime propone invece due episodi di Elementary, serie tv che racconta le vicende di uno Sherlock Holmes calato nei giorni nostri. Interpretato da Jonny Lee Miller, il celeberrimo investigatore è chiamato a risolvere casi difficili con la complicità di un Watson qui in versione femminile (Joan, interpretata da Lucy Liu). Su Sky Atlantic, invece, ecco il thriller "Le Bureau – Sotto copertura". Previsti tre episodi della prima stagione della serie amata in Francia, guardando alla storia, tutto ruota intorno alle vicende di spie francesi che, sotto falsa identità, vanno in cerca di informazioni preziose in paesi stranieri. Protagonista assoluto della serie è Gullaume Debailly, agente interpretato da Mathieu Kassovitz che torna in Francia dopo sei anni passati in Siria e che vuole fortemente rifarsi una vita. Passando a Fox Life, ecco due episodi (più altri due in replica) della prima stagione di Notorious, che ricalca le vere vicende dell'avvocato delle stelle americane Mark Geragos e del famoso produttore Wendy Walker. Su Sky Uno, invece, spazio a due puntate della serie 'Le avventure di Hotten & the lady', all'insegna di un esploratore coraggioso (Michael Landes) e di un'aristocratica con la passione per la storia. Tante avventure in giro per il mondo per i due, basti pensare che gli episodi in programma lunedì sono ambientati in Egitto e sull'Himalaya. Ampia la proposta anche per il pacchetto Sky Cinema. Ci sarà sicuramente da divertirsi su Sky Cinema Hits, la cui programmazione è per tutta la giornata dedicata ai film di Quentin Tarantino (dalla mattina fino a notte fonda). In prima serata, a partire dalle 21.45 è previsto 'The Hateful Eight', film western del 2015 che vede protagonisti attori del calibro di Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth e Michael Madsen. Il film, diviso in sei capitoli, racconta, a volere essere brevi, le vicende di otto personaggi tutt'altro che raccomandabili, costretti nella stessa locanda alla luce di una pesantissima tempesta di neve. Da segnalare la colonna sonora di Ennio Morricone, che per questo lavoro è stato premiato con Premio Oscar e Golden Globe. Lo stesso film, ma a partire dalle 21.15, è previsto anche su Sky Cinema 1. Su Sky Cinema Family si cambia decisamente registro con 'L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri', film d'animazione divertentissimo uscito nel 2009 e che racconta le vicende di Manny, Sid, Diego e degli altri spassosi personaggi della saga. Sky Cinema Passion propone invece 'A Casa con i suoi', film del 2006 che vede protagonisti Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker. Si tratta di una commedia sentimentale fatta di sotterfugi, litigi e riconciliazioni. Chiudiamo questa carrellata con Sky Cinema Max e il film 'La quinta onda', uscito nelle sale l'anno scorso. Riconducibile alla fantascienza post-apocalittica, l'opera narra di una serie di tremendi attacchi alla Terra da parte di una popolazione aliena. Il pianeta appare irriconoscibile e la razza umana rischia l'estinzione, ma un gruppo di uomini e donne - tra cui la protagonista Chloë Grace Moretz - faranno di tutto per evitare il triste epilogo.