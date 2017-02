STEFANO BETTARINI/ Nel mirino della conduttrice e della stampa, "Betta combina guai" (Isola dei Famosi 2017, seconda puntata 6 febbraio)

BETTARINI ALL’ALTEZZA DEL NUOVO RUOLO? LA STAMPA LO STRONCA MA LUI È OTTIMISTA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Alcuni giornalisti hanno accusato Stefano Bettarini di non essere all’altezza del suo nuovo ruolo, quello di inviato dell’Isola dei famosi 2017. L’ex calciatore, tornato in tv con il Grande Fratello Vip, ha raccolto il testimone lasciato da Alvin e sembra ancora cercare di ambientarsi e di trovare una sua dimensione in questa nuova posizione. I media non gli hanno però fatto sconti e su Ilfattoquotidiano.it Domenico Naso ha commentato così il suo esordio: “Non aiuta, quello è certo, il nuovo inviato Stefano Bettarini. Impacciato nell’eloquio, in preda al panico quando c’è da mettere ordine, l’ex calciatore è totalmente inadatto al ruolo affidatogli”. Bettarini riuscirà a far cambiare idea a lui e ad altri giornalisti? L’ex marito di Simona Ventura sembra poter contare sul proprio ottimismo, ben rappresentato in un suo post su Instagram pubblicato qualche giorno fa: “E dopo la tempesta ... arriva sempre il sole”. Clicca qui per vedere la foto.

STEFANO BETTARINI, L'INVIATO SPECIALE NEL MIRINO DELLA CONDUTTRICE: "BETTA COMBINAGUAI" È IL NUOVO TORMENTONE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Il secondo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2017 che avverrà questa sera, lunedì febbraio, non ci mostrerà solo le ultime novità sui Naufraghi ma anche una nuova occasione per vedere Stefano Bettarini nei panni di inviato speciale. Il compito affidato all'ex calciatore lo ha visto, il giorno del debutto del reality, alle prese con qualche difficoltà dovuto all'approccio inedito con tale ruolo. Il Betta non si è infatti del tutto allontanto dalla recente esperienza al Grande Fratello Vip ed in più di qualche momento ha subito una "tiratina d'orecchi" da parte della conduttrice Alessia Marcuzzi. Doppio ostacolo quindi per l'ex marito di Simona Ventura, che di sicuro con questa sua nuova sfida ha già dimostrato di volersi rimettere in gioco del tutto. Dall'altra parte il neo inviato speciale deve riuscire a tenere ben salde le fila dei concorrenti, chi più chi meno spaesati di fronte al lato selvaggio dell'Isola dei Primitivi. I Naufraghi hanno ddovuto affrontare la prima prova leader, sotto lo sguardo attento di Stefano Bettarini, che li ha guidati verso un test acquatico.



STEFANO BETTARINI, L'INVIATO SPECIALE RICOVERATO: VITTIMA DEI MOSQUITOS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - In seguito a tempeste e maltempo, l'Isola dei Famosi 2017 prosegue la sua avventura all'insegna degli eventi sfortunati, soprattutto dal punto di vista di Stefano Bettarini. Il nuovo inviato speciale è stato infatti costretto in questi giorni a farsi ricoverare velocemente a causa di un'infezione provocata dai terribili mosquitos, una vera e propria piaga per gli honduregni. Come ha sottolineato Oggi, l'ex calciatore può contare sulla presenza della sorella Simona al proprio fianco, che lo accompagnerà lungo tutta la durata del reality. Una dura batosta per il Betta, che ha dovuto affrontare un nuovo ostacolo, uno in più oltre al dover sostituire Alvin come inviato speciale, un'impresa non semplice che lo ha già portato a conquistare diverse polemiche. In questi giorni, la spalla di Alessia Marcuzzi ha pubblicato diversi scatti sul proprio profilo Instagram, con cui condivide alcuni momenti del dietro le quinte con tutti i fan. In uno scatto in particolare lo troviamo con cappello nero e occhiali da sole impenetrabili, un'istantanea in cui Stefano Bettarini si vede come "Spy Betta". Clicca qui per vedere la foto di Stefano Bettarini.

STEFANO BETTARINI, L'INVIATO SPECIALE NEL MIRINO DELLA CONDUTTRICE: "BETTA COMBINAGUAI" È IL NUOVO TORMENTONE(ISOLA DEI FAMOSI 2017, SECONDA PUNTATA 6 FEBBRAIO) - Durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017 abbiamo visto Stefano Bettarini alle prese con diverse tensioni. Tutti momenti accolti con il sorriso dall'ex calciatore, che non è riuscito a distaccarsi dal ruolo di concorrente. L'inviato speciale quindi è apparso uno dei tanti "ragazzi" di Alessia Marcuzzi, su cui la conduttrice e la produzione dovranno vegliare in continuazione. La diretta in particolare ha visto il Betta combattuto fra gaffe fatte personalmente, come nel caso della confessione dei nove giorni trascorsi in solitaria (senza una donna, ndr), e i richiami velatamente simpatici della conduttrice, che si è lanciata in una parodia di Pollon, un anime giapponese degli anni '80 in voga anche in Italia. "Betta, Betta combina guai", abbiamo sentito dire più volte alla Marcuzzi sia nella puntata debutto che in quella successiva, "riparatoria". Stefano Bettarini dovrà al più presto riuscire a riprendere in mano il timore, anche per poter trovare una degna accoglienza da parte del pubblico, che ha già manifestato di sentire la mancanza di Alvin.

