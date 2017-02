STEFANO DE MARTINO/ News: polemico contro il gossip che lo tormenta da mesi (oggi, 6 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO CONTRO IL GOSSIP SUL SUO CONTO (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino così come l'ex moglie Belen Rodriguez, è sempre al centro del gossip italiano e, i suoi spostamenti sono prontamente documentati dal popolo della rete che gli attribuiscono una fidanzata diversa ogni mese che passa. Dopo la fine del matrimonio con la showgirl argentina infatti, i paparazzi hanno dato la caccia allo showman napoletano nel tentativo di poterlo fotografare con un'altra donna che rappresentasse - di fatto - la sua svolta definitiva. Ed invece, lo scorso settembre durante una diretta su Facebook, Stefano affermava di amare ancora la sua Belen, che - in questo momento - sta vivendo una travolgente storia d'amore tra le braccia di Andrea Iannone, pilota di MotoGp e suo fidanzato ufficiale dallo scorso giugno. Stefano De Martino si trova in vacanza alle Mauritius ma da solo, questo l'ha voluto specificare dopo che, anche su Oggi.it, l'irriverente blogger Dandolo, ha diffuso la notizia: "L’ex signor Rodriguez si sta concedendo una romantica ed esotica vacanza con quella che sembra essere la sua nuova fiamma, colei che ha sostituito definitivamente Belen nel suo cuore. – si legge sul portale online che poi aggiunge – Stefano […] questa volta però sembra far sul serio! Il ballerino e neo-conduttore pare che abbia addirittura deciso di ufficializzare il suo amore per questa misteriosa e bella ragazza che, come lui, fa parte del cast del talent più longevo di Canale 5". Sempre secondo la versione online del settimanale, si legge che Stefano De Martino avrebbe addirittura voglia di luna di miele anticipata e, per questo motivo si sarebbe portato dietro un paparazzo di fiducia. Stefano però, così come riporta gossipetv, ha risposto al gossip con una replica divertita affermando di trovare inutile il clamore di questa notizia infondata: "Per quanto riguarda il fotografo in valigia non ci stava e immagino che si sia dovuto pagare un biglietto di tasca sua per farmi due foto in spiaggia che credo vedrai presto su qualche giornale", ha quindi concluso.

