STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano al timone del Tg satirico: quali saranno i servizi? (puntata 6 febbraio 2017)

STRISCIA LA NOTIZIA, FICARRA E PICONE TORNANO AL TIMONE (PUNTATA OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di Canale 5 con Striscia la notizia, il Tg satirico della rete Mediaset in onda in access prime time: oggi, lunedì 6 febbraio 2017, ci sarà però una novità, dal momento che la coppia Ficarra e Picone darà il cambio alla conduzione a Michelle Hunziker ed Ezio Greggio. Ficarra e Picone rimarranno al timone fino al prossimo 10 giugno, quando si concluderà la 29esima edizione di Striscia: il duo è alla sua tredicesima stagione dietro al bancone, e stasera sarà in prima linea per presentare nuovi servizi degli inviati di Striscia la notizia. In attesa di scoprire quali saranno, diamo uno sguardo a quello che è successo nell’ultima puntata.

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - L'inviato di turno che apre il programma è Cristian Cocco che dalla città di Alghero, in Sardegna, mostra come un macchinario per le risonanze magnetiche è finalmente stato messo in funzione dopo alcuni anni. Tale soluzione si è risolta grazie proprio all'intervento dell'inviato tre anni fa. Tornati in studio poi è la volta del mago Antonio Casanova, l'inviato da Ravenna mostra la problematica riguardante i vaccini per la meningite, le persone per poterli fare devono attendere diversi mesi viste le lunghe liste esistenti. Il conduttore Ezio Greggio annuncia poi l'inviata Cristina Gabetti con la sua rubrica Occhio al futuro: intervista dei ragazzi dell'Università di Torino che studiano l'inquinamento che c'è nell'aria e che hanno creato un sistema che tramite il cellulare lo può percepire. Negli spazi chiusi invece c'è un dispositivo con dei sensori per lo stesso utilizzo. Si passa poi a Luca Sardella, che con la rubrica Speranza verde intervista un agronomo ed un produttore agricolo che parlano del terreno migliore per coltivare le verdure.Tocca poi ad Eugenio il genio che si occupa di sprechi nella città di Milano. Da Roma poi tocca proprio a Charlie Gnocchi, che è l'originale Mister Neuro: in un parco della città non mancano atti di vandalismo, rendendo così la zona degradata. Ora tocca alla rubrica Moda caustica dove vengono mostrati gli outfit dei personaggi della tv, in questa puntata tocca ad Adriana Volte e Giulia Salemi. A servizio finito vengono mostrate le papere del film in uscita nelle sale cinematografiche Smetto quando voglio - Masterclass. La puntata di Striscia la notizia volge al termine ed i due conduttori prima di congedarsi del tutto dal programma, salutano e ringraziano tutto lo staff che ha collaborato con loro. Da stasera, infatti, alla conduzione ci saranno i due comici Ficarra e Picone.

© Riproduzione Riservata.