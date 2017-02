Sonia Lorenzini / Uomini e donne, la ragazza conosce già Federico Piccinato: accordo sulla scelta? I dettagli

Sonia Lorenzini, Uomini e Donne: la tronista in accordo con Federico Piccinato? Tutti i dettagli (oggi 6 febbraio 2017) - Si è sollevato un vero e proprio polverone sul possibile accordo esistente tra Sonia Lorenzini e il suo nuovo corteggiatore Federico Piccinato. Secondo quanto segnalato da Mario Serpa a Uomini e Donne, la tronista non solo conosce Federico da tempo ma avrebbe già deciso che è proprio lui ad essere la sua scelta. La verità è che la Lorenzini conosce davvero Federico da prima che lui arrivasse a Uomini e Donne. Proprio al suo arrivo in studio, la tronista ha specificato di averlo già incontrato due volte in un locale e di non essere rimasta indifferente al suo fascino. Lo confermano alcuni like lasciati da Sonia qualche tempo fa agli scatti pubblicati dal corteggiatore. Inevitabile, a questo punto, sospettare che questo incontro possa influenzare il loro percorso a Uomini e Donne. Mario Serpa ha inoltre dichiarato che una persona vicina a Federico Piccinato gli ha svelato che è stato proprio lui a confermare che Sonia è pronta a sceglierlo.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini e Federico si conoscono già: i sospetti su un accordo (oggi 6 febbraio 2017) - Una versione dei fatti che non è soltanto Mario Serpa a svelare. Già qualche tempo fa, quando Sonia Lorenzini era corteggiatrice di Claudio D'Angelo, era stato proprio il tronista a sospettare di una possibile conoscenza di Sonia con un altro ragazzo. Allora la notizia era stata prontamente smentita, ma le ultime vicende hanno portato a galla nuovi indizi. Anche Alessandro Calabrese ha deciso di prendere la parola in studio e appoggiare i sospetti su Sonia e Federico. Le voci circolanti sulla tronista sono giunte anche all'ex gieffino che, in puntata, ha dichiarato i suoi dubbi a riguardo. Una situazione che ha messo Sonia in grande difficoltà ma che non ha frenato la conoscenza con Federico. Gli ultimi avvistamenti confermano, infatti, che la tronista continua ad uscire con Federico e che il legame tra i due sembra crescere sempre più. Sarà davvero lui la scelta della bella Lorenzini? Di certo, se così fosse, in motlo sospetterebbero che la segnalazione di Mario Serpa non sia stata così irreale.

