THE DEPARTED-IL BENE E IL MALE/ Su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson (oggi, 6 febbraio 2017)

THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The departed - Il bene e il male, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2006 che è stata diretta da Martin Scorsese, mentre gli attori principali sono Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Anthony Anderson e Alec Baldwin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 6 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Colin Sullivan è un poliziotto corrotto al soldo del boss Frank Costello e lavora a Boston nella squadra anticrimine. Il ragazzo è cresciuto nella casa di Costello ed è entrato in polizia con il compito di aiutarlo. Gli affari interni, prossimi a incastrare Costello per i suoi traffici fanno infiltrare tra i suoi uomini un cadetto della polizia, fresco di diploma, Billy Costigan ma l'operazione resta top secret e gli unici che conoscono la verità sono solo il capo della polizia Queenan e Dignam. Colin inizia a frequentare una terapeuta della polizia che tra i suoi pazienti ha Billy. Il ragazzo è riuscito a entrare facilmente nella banda del boss ma sente su di sé troppa pressione. Ad un passo dall'arrestare Costello, Colin riesce a metterlo in allerta e salvarlo. Per entrambi gli schieramenti è chiaro che c'è una talpa e Colin si mette a pedinare Queenan. Il capo della polizia incontra in gran segreto Billy ma i due vengono raggiunti dai criminali e il resto dei poliziotti addetti alla sicurezza del capo. Ne nasce un conflitto a fuoco nel quale Billy, pur di mantenere la sua copertura è costretto a sparare contro i poliziotti mente Queenan viene ucciso. Tra le vittime della sparatoria c'è anche un uomo di Costello, che però era un altro poliziotto sotto copertura. Ellerby, il nuovo capo della polizia fa fuori dall'operazione di spionaggio Dignam e al suo posto mette un suo uomo di fiducia, Colin Sullivan. Il poliziotto corrotto senza sforzarsi troppo entra in contatto con Billy. L'infiltrato passa a Sullivan delle preziose informazioni su una partita di droga ma stranamente Colin non le riferisce a Costello. Il poliziotto ha scoperto che il boss ha già fatto un patto con i federali e pensando di essere scoperto per la sua collaborazione con i malavitosi decide di ucciderlo durante la cattura. Billy può rientrare in servizio mentre al dipartimento Sullivan è considerato un eroe. Mentre è lasciato solo nell'ufficio di Colin, Billy scopre un suo vecchio messaggio e non ci mette molto a capire che la talpa nella polizia era proprio Sullivan. Senza nessuna prova a suo favore decide di scappare. Qualche giorno dopo Billy spedisce una lettera a Madolyn nella quale gli chiede aiuto. Il ragazzo ignora che ci sia una relazione tra lei e Sullivan e così il poliziotto riesce a rintracciarlo. Billy allerta la polizia e arresta Colin ma anche tra le forze dell'ordine c'è un'altra talpa di Costello e alla fine Billy muore mentre Colin riesce a farla di nuovo franca. Nel finale la polizia conferisce un'onorificenza a Billy per il suo sacrificio, Madolyn ha lasciato Colin perché ha scoperto del suo doppio gioco e il poliziotto continua a lavorare impunito. L'unico che non ha dimenticato è il sergente Dignam, che una sera lo aspetta fuori a casa sua e lo uccide a sangue freddo.

