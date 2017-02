THE LADY 3 / Video del nuovo capitolo della web serie di Lory Del Santo in uscita l'8 febbraio: torbide storie e bellezze mozzafiato nella prima clip

THE LADY 3 VIDEO TRAILER, DEBUTTA L'8 FEBBRAIO: TANTE BELLEZZE E UNA NUOVA STORIA TUTTA DA GUARDARE! - Il nuovo capitolo di The Lady sta per debuttare e questo fa felice i fan della web serie di Lory Del Santo che si prepara a stupire. The Lady 3 porterà con sé una serie di novità a cominciare dal cast, pieno di belle donne pronte a litigare e spogliarsi durante la serie, e una nuova storia che prevede due fazioni: il bene e il male. La terza stagione di "The Lady" entra nel vivo con il nuovo episodio che sarà disponibile l'8 febbraio con protagonista ancora la ricca Lona (Gloria Contreras) e la dark lady rivale Zora (Olga De Mar). Le due saranno ancora rivali tra trash, battute più o meno veritiere e scontri. Nel cast della serie vedremo anche Natalia Bush, Sarah Altobello e Stella Manente. L'odio e la vendetta saranno ancora al centro della storia mentre Lona e Zora, pur vivendo in modo diverso, sembrano vittime degli stessi meccanismi della società in cui vivono. Il TgCom ha pubblicato in anteprima una clip del nuovo capitolo della web serie e tra corpi statuari e storie che rimarranno indelebili nella mente dei loro spettatori siamo sicuri che anche questo nuovo capitolo finirà in tedenza molto presto. Ecco qui il video.

