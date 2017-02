UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Marina rifiuta la proposta di matrimonio di Roberto? (Oggi, puntata 6 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: MARINA RIFIUTA RENATO? - Non ci sarà certo da annoiarsi nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20,40. In essa, infatti, Renato e Marina si confronteranno sul loro futuro insieme anche se la reazione della Giordano di fronte alla proposta di matrimonio del socio sarà inaspettata: la donna sarà sconvolta e reagirà male, credendo che tutti i problemi del passato non possano essere dimenticati come se nulla fosse accaduto. La madre di Elena penserà che tra lei e Roberto non possa esserci la possibilità di essere felice, ma quali saranno davvero i suoi sentimenti: e se invece anche lei fosse ancora innamorata di Roberto? La famiglia Poggi sarà alle prese con diversi problemi, che coinvolgeranno Angela, Renato e Niko. Quest'ultimo ha dovuto fare i conti con il suo doppio gioco nei confronti di Beatrice e Susanna, subendo le peggiori delusioni sia in ambito lavorativo che sentimentale. Per questo faticherà a nascondere la sua rabbia, finendo per litigare con Renato, che nulla avrà a che fare con i recenti problemi del figlio. Poggi Senior, infatti, continuerà le sue indagini per scoprire fino a che punto Nadia sia arrivata con Alberto e portare, di conseguenza, a termine la sua vendetta. In qualità di investigatore privato, Renato non rinuncerà ad organizzarsi con telecamere e altri strumenti di videosorveglianza: scoprirà ciò che andrà cercando?

