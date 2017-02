Anticipazioni Una vita puntata 7 febbraio: la confessione di Casilda

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: LA CONFESSIONE DI CASILDA - Da qualche settimana i telespettatori di Una vita stanno seguendo con un po' di apprensione le sorti di Rosina, decisa a portare a termine l'operazione di chirurgia estetica che dovrà darle un aspetto più giovane. Per raggiungere il suo obiettivo senza farne parola con Leonor e Maximiliano, la signora Hidalgo si è allontanata da Acacias 38, annunciando di essersi recata a fare visita alle sue zie. L'unica a conoscere le sue intenzioni fino a oggi è Casilda (oltre che il suo nuovo amico Martin), ma una terribile scoperta la spingerà a cambiare idea e a rivolgersi a Maximiliano. La domestica, infatti, scoprirà che il dottor Malia sarà un pericoloso impostore, arrivato a causare gravi disabilità alle sue pazienti per ottenere denaro facile. Sarà per questo che la domestica non avrà altra possibilità che confessare la verità su Rosina a Maximiliano: l'uomo comincerà una disperata corsa contro il tempo...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: IL PRIMO BACIO DI TERESA E MAURO - Sarà una puntata imperdibile quella che i telespettatori di Una vita potranno seguire domani su Canale 5. In essa, infatti, Teresa si sentirà male dopo essersi resa conto che Mauro non si sbagliava: è senza dubbio Cayetana la bambina con la quale giocava molti anni prima e che probabilmente ha assunto la sua vera identità. Di fronte a questa consapevolezza, la dolce maestra perderà i sensi e verrà soccorsa dal dottor Garriguez, uno degli invitati presenti alla festa di Cayetana. Ma sarà quest'ultima a notare qualcosa di strano riguardo la sua misteriosa ospite e per questo comincerà a fare domande sul suo conto, cercando di capire di chi si tratti e per quale motivo sia lì presente. Nel frattempo Felipe contatterà Mauro, raccontandogli quanto accaduto e facendo in modo che Teresa possa uscire dalla festa nella quale si è introdotta. L'ispettore San Emeterio porterà l'amica via con sè, scoprendo che i ricordi in lei continueranno a farsi sempre più chiari. La coppia si dirigerà in commissariato e sarà qui che avrà luogo il primo vero bacio appassionato tra Teresa e Mauro, veri e indiscussi protagonisti della telenovela spagnola. Cosa dovremo aspettarci dal loro amore? Quali ostacoli incontreranno lungo il loro cammino d'ora in avanti?

